台湾合法同婚独漏两岸伴侣 同志: 成为同婚孤儿，难过与不解

台湾同性婚姻合法化上路已届满五年，但唯独中国籍的同志仍无法和他们的台湾籍伴侣在台完成结婚登记。两岸同志伴侣告诉美国之音，他们因两岸的政治纠葛成为在台唯一的“同婚孤儿”，让他们非常难过，希望尽快透过行政诉讼，争取到应有的婚姻人权。 在台湾土生土长的Alvin和原籍中国的Jim已稳定交往四年，同为男性的两人于2023年3月决定在同婚合法的台湾共组家庭，但他们去登记婚姻时却遭拒，因为中国是唯一被排除在台湾跨国同婚许可的国家，因此他们提起诉讼，寻求司法救济。 他们的官司5月22日第一次开庭，两人穿着西装，手捧花束，犹如举办婚礼的正式装扮，并携手来到台北高等行政法院出庭，盼能争取两岸同婚的合法化。约一个小时的庭审后，他们走出法院，神情已轻松许多，因为他们认为，法官对两岸同婚的态度友善且理解问题症结点，让他们乐观看待后续发展。 Jim说，如果他们的诉讼创下成功的前例，将可望帮“活生生被拆散”、无法来台的两岸同志伴侣争取到权益，解决他们人生面临的共同困难。 两人都说，他们的爱情克服了海峡的分隔，也让他们找到共度余生的另一半，但横在他们眼前无法跨越的困难是，一桩原本美好的婚事却被迫搁置，俨然变成他们人生中的停摆，也无法共同规划未来，只能静待官司落幕再行打算。只不过，不确定性让他们现在非常难熬，因为这一条路，他们已经走得太漫长且艰辛。 两岸伴侣犹如同婚孤儿 台湾早于2019年就成为亚洲第一个同婚合法化的国家。 Jim回忆，两人交往初期，像他们一样的异国同志伴侣都期待，继2017年释宪后，台湾的跨国同婚相关法律一一落地。后来，台湾陆续开放跨国同婚的资格限制，从双方都来自合法同婚的国家即可在台湾登记结婚、接着为21个同婚未合法化的国家的配偶设立“境外面谈制度”，直到2023年1月19日，台湾内政部扩大承认跨国同婚的适用范围，让台湾人的跨国伴侣，包含港澳人士，不限国籍都可在台登记结婚，唯独将中国籍人士排除在外。 对此困境，Alvin和Jim都说，他们不放弃希望，静待两岸同婚规范的放宽。但Alvin坦言，当身边同志朋友都可以合法结婚了，自己却独是“剩下的同婚孤儿”，非常难过与不解。 而Jim则说，他来台求学十年，自认比台湾人还爱台湾，因为台湾社会的文化包容度和多元性比其他东亚国家更高，让外籍移民很少感到被排挤，他也很适应，直到他面对同婚议题，才惊觉自己的中国人身份在台湾遭排斥。 Jim告诉美国之音：“所有有关中国的一切东西，在台湾的社会、台湾的语境里面都会被特殊化，然后被区别地对待。我们面临的是交织性的一种压迫，因为我是中国大陆的身份，所以同时作为中国人在台湾被歧视以及是同性恋在台湾被歧视。” 他说，很多台湾人主张台湾的主体性，想降低中国对台的影响，但越把中国特殊化，却反而加重中国在台湾社会的份量。 两岸同婚涉政治因素 不过，两岸关系虽具特殊性，但两岸同婚适用的是《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（亦即“两岸人民关系条例”），其中第52条规定，婚姻成立要件和方式都是依照“行为地法”，也就是台湾或大陆地区。换言之，两岸同婚在台湾登记的法源不是问题，但卡在行政流程配套仍迟迟未出炉。 前台湾陆委会副主委邱垂正早于2023年2月9日的记者会就曾表示，两岸同婚涉及国家安全、收养、继承财产等衍生性法律问题，须相关法令配套。 对此，Jim表示，台湾人对国安的担忧，反映的是对中国的不安全感，但就算牺牲掉少数两岸同志伴侣的幸福，也无法补足台湾人的安全感。 Alvin则指出，部分台湾人或政治人物仍对中国人怀有敌意或恐惧，甚至有网民以“中国军人可能通过同性婚姻来台湾当间谍”为由，反对两岸同婚，但他反驳网络说法荒谬且不合理，因为“间谍通过异性恋婚姻进入台湾更容易。” Alvin告诉美国之音：“我们当然不希望，政治跟婚姻扯上关系，只是可惜在台湾现行的制度还是(对中国)会有一点顾虑。两岸的政治关系因(地缘角力)局势的变动，会觉得比较看不到希望、比较绝望。台陆同婚通过，其实就只差配套措施，让(同性)婚姻在台湾落实真正的平权，不要让中国被遗落。” 针对两岸同婚的开放进度，现任陆委会副主委梁文杰于5月23日的例行记者会上表示，台湾社会上还需沟通、取得共识，但陆委会将以专案方式，让中国籍同性伴侣可以来台居留。 梁文杰于记者会上说：“从陆委会的角度来讲，在没有完成修法之前，我们现在是协调移民署，对于有同性伴侣的事实，但是他没有办法结婚的伴侣，专案的协助这些同性伴侣来台湾停留。”