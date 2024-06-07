6月7日財經快報 就業數據依然很熱 美國降息又難了 【新唐人北京時間2024年06月08日訊】下面是今天的財經快報。 就業數據依然很熱 美國降息又難了 美國勞工統計局（BLS）週五（7日）公布最新數據顯示，5月份，非農就業新增27.2萬人，大幅超出市場預期的18.2萬和調整後的前值16.5萬。其中，醫療保健、政府、休閒及酒店業的就業增勢最猛，占所有新增就業的50%以上。令人意外的還有突然升至兩年來最高水平的失業率，5月份，美國失業率升至4%，暗示經濟增長出現疲軟跡象。新數據令美聯儲的降息之路變的更加複雜，花旗銀行發表報告，將美聯儲降息時間點的預測從7月推後至9月。 美國百萬富翁人數激增 總財富創紀錄 根據凯捷咨询公司（Capgemini）的一项新研究，2023年，美国成為百万富翁的人數远远超过了世界其他国家，頂級富豪的财富也达到创纪录的水平。報告顯示，去年，美國百萬富翁人數增長了7.3%，達到750萬人，其中新增百万富翁60萬人。根據凯捷的定義，可投資資產（即不包括主要住宅、收藏品或耐用消費品）達到或超過100萬美元人的才算是百萬富翁。如今美國百萬富翁的財富總和已增至26.1萬億美元，其中身價在3000萬美元以上的頂級富豪共有10萬人，總財富達7.4萬億美元。 座椅有起火風險 起亞召回46.3萬輛Telluride 汽車 韓國汽車製造商起亞週五（7日）宣布，由於前排電動座椅存在過熱和起火風險，將在美國召回46.3萬輛2020至2024年產的Telluride SUV汽車。美國國家公路交通安全管理局建議，在完成召回維修之前，相關車主應將車輛停放在室外，並遠離建築物，以避免發生火災。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/08/a103887726.html