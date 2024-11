閔庚勳與《認哥》製作人超甜婚禮 前輩感動落淚

南韓樂團Buzz主唱閔庚勳是人氣綜藝《認識的哥哥》的班底,17日與該節目製作人申基恩正式舉辦婚禮。與他同為《認識的哥哥》班底的藝人李常敏在Instagram分享了婚禮片段,並感動寫下:「庚勳啊…今天的我怎麼了…忍不住幾次紅了眼眶。」 根據韓媒報導,閔庚勳與申基恩的婚禮於首爾中區新羅酒店舉行,僅邀請雙方家人、摯友參與,整個儀式以非公開形式進行。在李常敏發布的影片中可以看到,新郎閔庚勳與岳父擁抱後,帶著幸福笑容牽起新娘申基恩的手,現場氣氛浪漫而溫暖。李常敏形容婚禮是「世上最美的婚禮」並感動寫道:「庚勳啊,好好過日子吧!申基恩PD今天也非常美麗,兩人一路走來的愛情故事讓人深受感動。今天真是個美好的日子。」 閔庚勳今年7月無預警在社群發文宣布結婚消息,隨後透過節目公開與未婚妻相戀的過程,女方曾經短暫擔任《認識的哥哥》製作人,成員經常在節目上虧他,他還曾在女團Oh my girl上節目時害羞地透露未婚妻長得像成員Arin,連製作單位的工作人員們也都認證。 準新娘申基恩PD在2017年作為JTBC電視台的PD入職,過去通過《認識的哥哥》與閔庚勳結緣。曾參與《屋角1列》、《臥室法官》、《全體觀看》、《一起走嗎》等多個JTBC綜藝節目製作,還執導了最近播畢的中年戀綜《最後的愛》。 【更多的閔庚勳-追蹤閔庚勳的IG吧!】 View this post on Instagram A post shared by 이상민 (@sangmind32)