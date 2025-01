最高法院辩论在即，美研究揭示TikTok压制反共内容，洗脑美国青少年

美国最高法院将于1月10日(星期五)就短视频应用平台TikTok在美国市场的命运进行辩论。辩论预计会聚焦国家安全和言论自由。与此同时,美国学者的最新研究发现,TikTok可能通过算法操纵来压制平台上的反中共的内容,影响美国人对中共的看法。 TikTok为总部位于北京的中国公司字节跳动(ByteDance)所有。根据现任总统乔·拜登(Joe Biden)在2024年4月签署的联邦法令,TikTok要么在1月19日之前与母公司字节跳动剥离,要么就面对在美国应用商店被下架的命运。 这一禁令定于1月20日美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职前一天生效。对此TikTok向最高法院提交了上诉,理由是相关禁令违反了言论自由。最高法院星期五的听证就是关于这项上诉的。 有国安专家指出,TikTok是中共认知战中重要的一环。他们积极收集美国用户数据并且操纵舆论,推进中共战略利益,这些侵犯性行为不受美国宪法《第一修正案》保护。 TikTok通过算法推进中共宣传? 在TikTok的命运即将揭晓之际,美国罗格斯大学(Rutgers University)网络传染研究所(Network Contagion Research Institute,以下简称NCRI)2024年12月30日发布最新研究报告说,TikTok很可能是中国共产党的宣传工具,因为它显著淡化了与中国相关的负面内容,例如1989年天安门广场对民主示威者的血腥镇压、新疆维吾尔人受到的迫害等。此外,报告说,用户在TikTok上花费的时间越多,他们对中国人权记录的看法就越积极。 这份题为《TikTok的信息操纵及其与美国用户对中国看法的关系》(Information Manipulation on TikTok and its Relation to