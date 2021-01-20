雪山、冰雕、滑雪……冬日祁连旅游的正确打开方式

1月18日，“冬春季旅游·趣海北”暨天境祁连 冰雪‘祁’缘冰雪嘉年华活动在青海省海北藏族自治州祁连县八宝镇拉洞台村拉开帷幕。 图为天境祁连·冰雪“祁”缘冰雪嘉年华活动现场。新华网 马洪婷摄 精美大气的冰雪雕塑、激情欢畅的冰雪项目……银装素裹的卓尔山吸引众多游客前来玩耍。“虽然天气寒冷，但是能够欣赏到祁连冬日的美景是值得的，还有这么多好玩的项目，是个难得的体验！”游客单云龙说。 活动现场，游客正在体验冰雪娱乐项目。新华网 马洪婷摄 活动现场，游客正在体验冰雪娱乐项目。新华网 马洪婷摄 据了解，本次活动旨在挖掘祁连县冬季旅游资源，持续打造“体育+旅游”品牌活动，展示祁连壮美的自然风光和丰富的民俗文化，持续扩大“天境祁连”的影响力。 图为天境祁连·冰雪“祁”缘冰雪嘉年华活动现场。新华网 马洪婷摄 图为天境祁连 冰雪‘祁’缘冰雪嘉年华活动现场。新华网 马洪婷摄 “此次活动是我们探索冰雪经济、发展全域全季全时‘三全’旅游的‘开篇之作’，也是‘冬春季旅游 趣海北’系列活动的重要内容，更是‘冰天雪地也是金山银山’新理念在祁连的生动实践，我们将做足‘白雪换白银’的文章，着力推动‘冷资源’变成‘热产业’…