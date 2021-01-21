支持防疫就地过年 旅游"礼包"留得安心玩得精彩

为更好地配合疫情防控，全国多地近日发出自愿就地过年倡议。为了让不返乡过年的人留得下、玩得好，各地旅游部门出台了一系列优惠措施，旅游企业推出多种本地游产品，丰富人们的节日生活。 送出大礼包 对于愿意留在当地过年的人，许多地方都给出了真金白银的奖励，这其中就包括各类旅游“礼包”。 浙江兰溪给留下来的新兰溪人开出了旅游福利“红包”：2月11日至26日，新兰溪人凭暂住证或企业员工证，即可享受兰溪多个景区景点门票减半或免费的优惠。据兰溪市文广旅游体育局相关负责人介绍，除了对新兰溪人推出专属福利，各个景区还策划丰富的文化活动，各乡镇（街道）也正在组织开展民俗活动，以确保新兰溪人在兰溪过一个难忘的春节。杭州推出的“文化旅游新春惠民活动”，包括优惠举措285项，并将嘉兴、湖州、绍兴、衢州以及安徽黄山等杭州都市圈城市纳入其中。在广东佛山工作的非佛山户籍职工可以免费领取消费券、佛山各著名旅游景点门票或代金券，在春节期间消费、游览景点，了解佛山文化。江苏宿迁围绕“新春民俗、西楚文化、户外运动”等主题，推出8大景区优惠政策、6条精品线路、34项特色文旅活动。 为配合疫情防控，冬季旅游大省海南也做出了相应调整。…