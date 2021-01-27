低风险地区群众需要就地过年吗？中办、国办发文 旅游首页 来源：央视网 2021年01月27日 10:54 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。 《通知》要求，合理有序引导群众就地过年，疫情高风险地区群众均应就地过年，把人员流动降到最低，防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行。机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年，引导外地农民工、尚未离校的师生就地过年。确需出行人员原则上不前往中高风险地区。要切实加强生活物资保障和能源保供，特别是大中城市要提前安排，充分准备，确保生活必需品不断档、不脱销。要做好就地过年群众管理服务，及时回应和满足就地过年群众需求。要确保群众出行方便有序和货运物流畅通，最大程度满足就地过年群众的购物、休闲、娱乐等出行需求。要保障就地过年群众工资休假等合法权益，以岗留工、以薪留工。要积极营造就地过年良好氛围，落细落实各项服务保障措施，确保广大人民群…