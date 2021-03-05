携程：静待国内旅游业“春暖花开”；国际业务复苏可期_凤凰网财经_凤凰网

u003cp>中金公司3月5日发布研报，摘要如下：u003c/p>u003cp>4Q20收入符合预期，利润超预期u003c/p>u003cp>携程公布2020年4季度业绩，收入同比下滑40%至50亿元，符合市场预期，处在之前公司指引的下滑37%至42%区间内，相比2、3季度同比下滑64%、48%有所收窄。受益于有效的成本管控，以及被投资企业的业绩复苏，公司调整后净利润为10.6亿元，同比下降10%，超过市场一致预期的1.88亿元，并在疫情后实现连续两个季度盈利。发展趋势国内旅游市场有望在春节后迎来全面复苏。2020年4季度，公司中高端酒店预订达到了双位数同比增长，超过行业水平15%。另外，公司调整业务重心力推本地高频、短途产品，4季度公司省内酒店GMV同比增长超20%，景点门票的本地预订量增长两倍以上。1季度以来，虽然元旦后受到冬季疫情和春节就地过年的影响，公司业务复苏节奏短暂停滞，但春节后随着疫情得到有效控制，疫苗接种加速，国内旅游市场快速回温。据交通部数据，国内民航、铁路旅客运输量同比2019年的降幅，从春节期间的-70%左右分别恢复至2月底的-25%与-15%（图表1）…