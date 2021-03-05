宁波2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）与浙江吉利控股集团旗下威睿电动汽车技术有限公司（简称“威睿公司”）签署了战略合作协议，双方将围绕新能源汽车动力电池、电机、电控、充电桩、车载充电系统的检测认证、技术交流及人员能力搭建等方面展开深入合作。同时，TUV莱茵为威睿公司颁发了目击实验室证书。



目击实验室揭牌



TUV莱茵与威睿公司签署战略合作协议

吉利汽车研究总院新能源开发中心资深总工程师潘福中、威睿公司试验试制部总监娄本杰，TUV莱茵大中华区产品服务事业群副总裁夏波、TUV莱茵全球电力电子产品服务副总裁兼大中华区太阳能与商业产品服务总经理李卫春等出席了战略合作签约暨目击实验室揭牌仪式。

潘福中在致辞中表示：“此次获得TUV莱茵目击实验室资质并与其达成战略合作，是对威睿实验室能力的认可，将为威睿产品走向全球打下坚实基础。双方本着精诚合作、互惠共赢的理念，在今后的合作中相互配合，取长补短，定能创造更美好的未来。”

夏波表示：“TUV莱茵与吉利汽车已有多年的合作基础，共同致力于技术创新和安全质量提升，为消费者打造高品质、高技术、高附加值的产品。很高兴与威睿公司建立战略合作伙伴关系，未来，TUV莱茵将凭借在新能源汽车领域的技术优势和项目经验，以及覆盖全球的服务网络，为威睿公司三电产品的技术研发、品质提升和市场拓展提供全方位支持。”

此次威睿实验室获得TUV莱茵目击实验室资质，表明其在测试能力和管理方面达到国际先进水平。威睿公司可利用自身的检测设备与资源，由TUV莱茵专家依据标准要求对产品进行现场目击认证，将有效缩短新产品的认证测试周期、减少费用，从而提升研发效率和产品质量，快速应对市场变化。

作为全球领先的技术服务商，TUV莱茵在汽车检测认证领域拥有超过百年的丰富经验和技术积累。针对新能源汽车领域，可提供覆盖产业链上下游的一站式服务，涉及整车、核心部件和充电设施，包括电气安全、电磁兼容、环境可靠性、电池安全、充电桩安全、传输通信协议、全球市场准入等多个方面，致力于推动新能源汽车行业的创新、可持续发展。

TUV莱茵与威睿公司举行战略合作签约暨目击实验室揭牌仪式 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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