旅行 篇二百零三：一座被严重低估的宝藏小城，好吃程度叫板顺德，还藏了一大波美景_国内自由行_什么值得买

旅行 篇二百零三：一座被严重低估的宝藏小城，好吃程度叫板顺德，还藏了一大波美景 2021-04-06 20:29:25 0点赞 3收藏 0评论 城市的变换随着时代的更替而变得迅速，车水马龙里似乎留不住很多稍纵即逝的风景。但这里，却在亘古流长的岁月里保有初心，记录着无数曾经属于香山的回忆。现代与历史的融合，一座被严重低估的小城，好吃程度直接叫板潮汕顺德，还蕴藏了很多美景，她的名字叫中山。 中山这座小城，充斥着岭南文化小城的绮丽情怀，走在大街小巷里，亲切的民风让你感受到这里的温暖。每一个镇区都有自己的特色，文化和历史交织下，让这座城市变得更有味道。in姐几次造访中山，每一次来都觉得很欣喜，今天给大家推荐一个周末可以玩转的顺德。 中山一隅| 岁月里的那抹风景 9：00 中山詹园 如果说中山的岭南味道在哪里，我想都留给詹园了吧。这是一个浪漫的宅子，园主为了让母亲得以颐养天年，精心设计了这处岭南园林，以父名命名，以母姓冠之为詹园。孝心让这片园林显得更加动人，也因此收到很多游客的喜爱。 ﻿ 古典庭院式的园林，精心修葺的亭台，应季的绿植活泼地盛放着，园 林内 琴声阵阵，安静的小巷里偶尔有鸟儿停靠，九…