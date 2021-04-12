携程“携”32亿亏损赴港上市，与美团谁是行业“一哥”？易观_新浪财经_新浪网

原标题：携程“携”32亿亏损赴港上市，与美团谁是行业“一哥”？|IPO观察 携程和美团，谁才是酒店旅游行业的“一哥”？ 携程即将回归香港上市，但对携程集团-S（09961.HK）创始人梁建章而言，酒店、旅游业务大有逐步被王兴领导的美团-W（03690.HK）抛开之势，压力显而易见。对比两者2020年的经营数据，在旅游、酒店方面业务来看，2020年携程在疫情之下收入水平几乎“腰斩”，而美团只是轻微下滑。 从2020年财务数据来看，美团点评在“到店、酒店及旅游”的总收入为213亿元，而携程总收入为183亿元。随着美团在该领域的全面发力，未来是否有机会全面超越携程的行业地位？ 收入腰斩，亏损32.47亿元 4月6日晚间，携程在港交所网站提交了初步招股文件（聆讯后资料集），赴港二次上市的持续推进。 携程集团2020年的总收入由2019年的357亿元减少49%至2020年的183.27亿元，净亏损32.47亿元，2019年同期净利润为70.11亿元，主要由于全球新冠病毒疫情的负面影响所致。 招股书称，自住宿预订产生的收入由2019年的135亿元减少47%至2020年的71亿元。交通票务方面，产生…