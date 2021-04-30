“五一”假期北京将对出行、旅游、购物展开检查_旅游频道_中国青年网

在“五一”节前，北京市场监管部门开展“综合执法检查日”行动，重点围绕加强知识产权领域执法、查处校外教育培训机构违法行为等开展执法检查。 北京市场监管部门聚焦服装鞋帽市场、小商品批发市场、集贸市场等实体市场，重点检查是否存在仿冒化妆品、服饰箱包、手表等奢侈品、知名品牌的商标侵权行为。 北京市场监管部门聚焦电商平台、电商主体，加强网上执法检查，严厉打击网络售假等线上违法行为；聚焦校外教育培训，重点查处虚假噱头宣传和虚假广告、以划线价等形式虚构原价、价格欺诈、未对相关资质进行公示、利用合同格式条款侵害消费者权益、未经许可擅自开办校外教育培训机构等违法违规行为。 据悉，在“综合执法检查日”，北京市场监管部门共出动执法人员3619人次，检查企业3552户次，发现并责令整改问题175个，对39家涉嫌违法违规的企业立案查处。 北京市场监管部门表示，“五一”期间，全市市场监管部门将持续开展市场监管执法检查，针对“五一”节日期间民众出行、旅游、购物集中的特点，围绕市场主体落实疫情防控常态化措施、校外培训、餐饮消费、出行旅游、特种设备、广告宣传、保健市场、“长江鱼”保护等重要领域，对重点区域、重点场所开展…