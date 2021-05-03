甲子光年– 2021中国科技创新20条判断

深圳2021年5月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月27日，中国科技产业智库「甲子光年」在深圳举办2021「甲子引力X」大湾区科技创新高峰论坛。开幕式上，甲子光年创始人兼CEO张一甲（甲小姐）为数百位产业界、科技界来宾带来了《2021中国科技创新20条判断：大变局中，万物生长》的主题报告。



甲子光年创始人兼CEO 张一甲

张一甲先从时代坐标下的经济复苏讲起，阐述未来世界的确定问题和不确定因素。通过甲子科技产业生态模型、甲子产业准入门槛模型、甲子产业/企业竞争力模型等模型，为中国科技产业发展提供“坐标系”，让企业和个体“找得着北”。

进一步，张一甲通过20个趋势判断，从科技的走势、产业的平衡、文明的挑战三个方面为2021中国科技创新带来20条判断。

以下为演讲实录节选：

判断1：“卡脖子”难题攻克绝非一朝一夕：赛程很长，课要一节一节地补

判断2：世界的迁移：虚实不分

判断3：世界的迁移：心物一体

判断4：互联网、物联网、数联网“三网合一”

判断5：“数据要素化”不仅是“治理议题”，更是“技术议题”

判断6：互联网已从“发展议题”走向“治理议题”

判断7：科学革命正逼近新拐点：量子世界观也许并非终点

判断8：区块链将开启“新经济学”

判断9：技术平民化：浸入产业纵深处，飞入寻常百姓家

判断10：粮肉蛋奶与芯片同样重要，农业科技是看点

判断11：中国消费依旧不可低估：B端崛起≠C端停滞

判断12：国企混改与产业升级：提质、控险、增效、降耗是检验制度的标准；ESG是努力的方向

判断13：碳中和仅靠种树是不够的，归根结底要用技术推动能源结构转型

判断14：中国科技产业发展仅靠技术力量是不够的，要靠产业配套和服务支持

判断15：不要对科技泡沫谈虎色变

判断16：努力让一部分科学家先富起来；也要允许一部分科学家十年不出成果

判断17：中国科技亟需道路自信，硬实力与软实力同样重要

判断18：越是看似狂妄的，越需悉心呵护

判断19：周期律可能被打破，科技创新亟需建立自我修正力

判断20：代表世界先进水平的评价体系亟待建立

科技的发展，不能只有运动员，也要有裁判者和啦啦队。中国科技力量的崛起，离不开科技管理、科研评价、经费制度、产业服务——这些远远比抄一个卡脖子技术清单，选几个来立项，凑几笔经费投下去，要更有价值。

在商业的话语体系中，太习惯于使用西方世界的舶来品，比如各大顶级咨询公司的模型，比如Gartner的趋势判断，美媒体的评价和榜单……还有科学世界顶级的论文都要求英文发表，也影响了很多自己知识成果的充分表达。如何用此路径的运动员去迎合彼路径的裁判员？

那么，中国是否可以涌现独立思考的代表世界最先进水平的第三方？

这是很难的挑战，坦白说，也是「甲子光年」作为一家科技产业智库始终努力的方向。

以上就是20条判断，作为2021第一次的发声判断送给大家。

最后还有一些想表达的。

回顾人类思想发展史，“经验主义”和“理性主义”像一个钟摆的两端此消彼长。很多人寻求规律，相信这个世界由因果关系构成，相信只有这世界是确定的，规律才有用，理性主义是现代人对世界的一种信心；可是到了近代，很多人告诉你，不，你所幻想的因果规律是不存在的。比如今天（4月27日）的人工智能机器学习就是经验主义的——计算机识别人，靠的不是对人脸结构属性的“理解”，而是靠“见”过足够的照片。

今天（4月27日）为何重提哲学最基本的认识论？

因为这个世界的哲学开始变化，你我的所谓“经验”也开始割裂——当抖音不断给你送的都是同一类内容，你天天生活在算法为你安排的世界里——就像楚门的世界，而你我还身处不同的楚门世界。所以，如何全面认识一个真实的世界，是一个越来越有挑战性的问题。

文明的进步从何而来？在否定与否定中前行

张一甲去年试图写一本书，因疫情搁置了，标题就是《人类之翼：在否定与否定中前行》。

其实追问整个人类文明的进步史，就是在左右互搏中成长起来的。类似理性主义和经验主义的较量，还有很多。比如刚才提到的两种科学观的较量（还原论 vs 整体论；物理思维vs生物思维），比如两种组织形态的较量（中心化 vs 去中心化），最终，是哲学的较量（理性主义 vs 经验主义；唯物 vs 唯心）。

举个例子：张一鸣的个性化算法推荐，背后是一套哲学，他其实在构建一个唯心的世界——你看到的，是你想看到的。那么，这是一件好事吗？会让人们离真相越来越近还是越来越远？这个问题留给大家。

而甲小姐想说的是，真正顶层的决策者，往往是哲学层面的胜出。

那么，当人们手握进化的权力，会演化成什么样子？有很多可能：

可能性一：技术作茧自缚，“花样作死”，文明覆灭。

可能性二：人类成为“赛博格”（机械化有机体）。

可能性三：人类成为“钢铁侠”（辅助器械）。

可能性四：外星殖民，发展为多星球物种。

可能性五：科技自我修正，人类依旧是人类。

……

甲子光年的专栏作者陈军宏写得好：“我们在用计算平行宇宙的方法投注未来，但属于当前时间线的未来只有一个。”

不做地球的“啃老族”

地球母亲的年龄很大，人类孩子的年龄很小。

工业化以来，人类用两三百年的时间，做了一件事，啃老——把原来矿物的燃料都拿出来用了。

3亿年前有很多树，吸收了太阳光以后，埋到地里变成了煤；1亿年前后很多海里浮游生物，也进行光合作用，沉到海底变成石油；现在，我们把它们通通烧了，排到大气里——某种意义上，人类就是“啃老族”。

人们开始认识地球的时间很短，了解还很肤浅。地球是一个整体，牵一发而动全身。这是一个直白的呼吁：在完全了解地球母亲之前，不要因为啃老过度，而让她抛弃我们。

这不是终章的开始，仅是序章的结束

经历过2020年诸多磨难的人们，大概都有此感：面前有两条路，一条通往光明，一条万劫不复。人们没有理由不重新思考一切。

《传道书》有言：“一切万事皆有其时，播种有时，收获有时，兴盛有时，衰亡有时，太阳底下无新鲜事。”——看起来，一切规律已经写死了，但坦白说，科技行业是有一些天生反骨的：道理都懂，但还是不甘心，还是好奇，好奇一些可以让这代人不同的可能性，因为还有太多问题没有答案，譬如：

世界和平，是否有永久性解决方案？

人类文明，是否可收敛？如果可以，将收敛于什么极限？

吾辈幸福，是否可人皆有爱，并以之为归宿？

也许很多朋友觉得，最后提的这些问题实在是太空泛太基础了，但甲小姐想说，也许你可以当作段子看一看，但懂的人自然懂——如果你的答案中，但凡有一点点“不确定”和“有可能”，那么，今天（4月27日）接下来的所有讨论就有其意义。

未来已经到来，只是尚未流行

科技工作者其实往往有一种跨越时间轴的交错感：科幻作家可能活在100年后，科技投资者和媒体人可能活在5年以后，但深耕在产业之中的实干者，和我们所影响的人都活在当下——也许科幻作家、媒体和投资者已经开始着急了，但未来总要一个齿轮一个齿轮地变成现实。

科幻作家威廉·吉布森说得好：“未来已经到来，只是尚未流行。”

希望人类能够在日拱一卒的劳顿中，不忘抬头看看这些遥远的、咫尺的、朴实的、最基本的问题，并偶尔能有一些幸运的时刻，嗅出那即将到来的风暴。

甲子光年– 2021中国科技创新20条判断 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com