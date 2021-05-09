《2021年中国旅居康养产业发展白皮书》发布慈铭旅居2021年中国旅居康养产业发展白皮书旅游_手机网易网

《2021年中国旅居康养产业发展白皮书》发布 2021-05-09 13:04:12 北京商报 北京商报讯（记者 姚倩）首届中国国际消费品博览会（消博会）于2021年5月7日至10日在中国海南省海口市举办。5月8日，此次会上唯一的保险论坛——"中国国际 旅居 康养保险高层论坛"举行，该论坛由中国国际贸易学会主办， 慈铭 博鳌国际医院、慈铭保险经纪公司等承办，世界华人医师协会、中国保险行业协会支持。 会上，《 2021年中国旅居康养产业发展白皮书 》发布。白皮书显示，全球康养 旅游 市场规模预测到2022年将达到9190亿美元，目前我国中等收入群体已超过3亿人，大致占全球中等收入群体的30%以上，中产阶级掌握的财富总量28.3万亿，超过美国和日本跃居世界首位。由于我国宏观经济的不断增长、人口结构的演变，以及微观个体消费者的消费需求和动机的变化，使得我国旅居康养保险产业的现实和潜在需求都具有巨大的增长空间。 目前，海南省旅居康养产业已初具规模，每年都有超过百万的"候鸟"人群来海南旅居康养，未来将构健"康养+休闲、运动、生活、养老、旅居、智能的综合性服务体系"，呈现以旅居康养为核心的城市图景…