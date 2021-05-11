飞利浦首个医用级牙齿美白解决方案Zoom!上市

携手领健，打造口腔护理服务新链路

飞利浦 Zoom!正式进入中国市场。作为全球众多牙医推荐的第一牙齿美白品牌，飞利浦Zoom!拥有多项国际权威认证和超千万的使用者体验，是引领牙齿美白的行业标杆。

飞利浦与领健达成战略合作，率先携手推出集成创新专业级产品、IoT平台和远程服务的口腔护理服务解决方案，为消费者打造便捷、可靠、安全的消费链路。

广州2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，全球健康科技领导企业飞利浦在第二十六届华南国际口腔展上正式面向中国市场发布Zoom!专业牙齿美白解决方案，并与深耕专业口腔健康领域多年的领健正式签署了2021年度战略合作备忘录。双方将整合各自的渠道资源和技术优势，在产品孵化、渠道拓展、服务创新等多个领域展开广泛深入的合作。基于飞利浦最新上市Zoom!牙齿美白解决方案，双方将率先携手推出集成创新专业级产品、IoT平台和远程服务的口腔护理服务解决方案，为消费者打造便捷、可靠、安全的消费链路。飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理瞿峰先生与上海领健信息技术有限公司创始人兼CEO吴志家先生出席了此次签约仪式。



飞利浦与领健高层现场签署战略合作备忘录合影 左：瞿峰先生 右：吴志家先生

飞利浦Zoom!拥有多项国际权威认证和超千万的使用者体验，是飞利浦在口腔护理领域的专业性突破，也是引领牙齿美白的行业标杆，是全球众多牙医推荐的第一牙齿美白品牌。Zoom!在中国的落地，突破了中国口腔护理市场的产品组合。

飞利浦Zoom!分为家用美白和诊室美白系列，作为专业医用级的牙齿美白产品，由专业牙科医生创立配方，经过20多年临床验证，为消费者提供多组合、个性化的牙齿美白方案，也为口腔临床医生提供更专业、更有效的临床美白解决方案。诊室美白，针对渴望即刻获得美白效果的人群推出，45分钟实现牙齿8度亮白，搭配ACP独特抗敏配方，有效降低牙敏感；便捷的家用美白，包含3种不同成分的美白浓度产品，满足不同人群美白诉求，强效美白的同时温和保护牙釉质。

伴随着Zoom!在中国的上市，飞利浦还致力于为消费者打造更便捷、可靠、安全的消费链路。飞利浦与领健达成战略合作伙伴，为消费者带来集成创新专业级产品、IoT平台和远程服务的口腔护理解决方案。消费者可以获得牙医的专业指导和个性化服务，从而更好地发挥飞利浦创新口腔护理产品的性能，获得更佳的关护效果。

此外，飞利浦始终尊重临床研究，注重与专家合作，研发基于消费者深层需求的产品。飞利浦还联合牙科行业的权威专家，就《漂白技术在美学修复中的临床应用》、《专业牙齿美白的理论和循证》、《飞利浦Zoom!美白业务诊所运营策略》等话题开展研讨，帮助专业牙医更好地结合业理论知识和临床实践，为消费者提供安全、可靠的服务。

飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理瞿峰表示，“飞利浦是全球口腔护理领域的领导者。随着Zoom!的上市和与领健合作的不断推进，我们将在加快引进全球创新成果的基础上，同步加快技术、商业模式等多维度的本土化创新，为中国消费者带来更多专业的口腔护理解决方案。”

领健Linkedcare创始人兼CEO吴志家表示，“我们看到了全球健康科技领导品牌飞利浦深耕口腔专业产品和渠道的信心和决心，对Zoom!在中国的上市充满信心。我们很高兴能与飞利浦建立合作，整合双方在各自领域的优势资源，强强联手，带给消费者更好的产品与服务体验，并成为专业牙医和诊所值得信赖的合作伙伴。”

飞利浦作为健康科技领域的领导者，致力于在覆盖健康生活、疾病预防、诊断、治疗和家庭护理的“健康关护全程”提供创新的解决方案。在消费者领域，飞利浦致力于在各个生活场景提供关于“健康”的解决方案，赋能人们更好地管理自己的健康，包括：母婴健康、睡眠健康、呼吸健康、口腔健康等，从出生开始，覆盖整个“全生命周期”。

作为全球口腔护理领域的领导者，凭借近30年的消费者洞察和丰富的临床经验，飞利浦始终坚持以科技创新的力量引领口腔护理行业的技术升级，致力于提供覆盖全人群、全生命周期的口腔护理智能解决方案，广受牙科专业人士的推荐。此外，飞利浦还与中华口腔医学会在全国范围内多次联合开展各项口腔健康科普活动。

为了更好地贴近本地消费者的健康需求，飞利浦全新布局消费者健康生活全生态系统，正式推出全球首个线上线下结合、集消费者体验与新零售于一体的创新平台 — “飞利浦健康生活Lab”(Lab)。飞利浦还将与领健合作依托“飞利浦健康生活Lab”(Philips Healthy Living Lab)为消费者打造线上线下结合的专业口腔健康服务新链路。

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飞利浦首个医用级牙齿美白解决方案Zoom!上市 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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