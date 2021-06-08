北京2021年6月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月8日，亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在北京区域和宁夏区域正式上线Amazon WAF，为客户Web资源提供七层防护功能，帮助客户保护Web应用以及应用程序接口（API）免遭常见Web漏洞和僵尸程序的攻击。Amazon WAF易于部署和维护，可以随需即用，根据部署的Web访问列表和相关规则以及处理的Web 请求数量付费。在亚马逊云科技中国区域使用Amazon WAF，请访问：https://www.amazonaws.cn/waf/。

亚马逊云科技大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，“全球每个月有数以百万计的活跃客户使用亚马逊云科技，覆盖了各种规模、各个行业的企业和组织。安全合规是亚马逊云科技的首要任务，也是创新的根本保障。Amazon WAF在中国区域的上线，进一步完善了我们在中国区域的安全工具组合，帮助客户筑起Web资源的安全防线，为互联网数据安全保驾护航。”

Amazon WAF易于部署和维护。客户可直接通过Console，无需修改网络地址或网络配置以及客户端等，即可轻松部署Amazon WAF。一个典型的Amazon WAF部署可以在30分钟内完成，1分钟内配置生效。Amazon WAF包含功能全面的 API，可实现安全工作的自动化创建、部署、维护等功能。Amazon WAF预置多种由亚马逊云科技管理更新的托管规则，帮助客户快速入门，有效规避开放式Web应用程序安全项目(OWASP)十大安全风险、内容管理系统(CMS)特有的威胁或常见漏洞(CVE)。此外，客户还可以配置，添加自定义规则。通过上述两种规则的组合，Amazon WAF可以检查HTTP请求报文的任意部分。在保证最低处理延迟的基础上，完成限速/阻断/放行/计数等动作，保护Web应用程序免遭如SQL注入等恶意攻击。

Amazon WAF允许客户在控制台中监控常见的机器人程序(即自动化程序)，直观地查看机器人流量的类别、标识和其他关键信息；利用安全规则还可以进一步限制速率或阻止特定程序（如扫描、爬网等），从而有效解决资源消耗、指标扭曲甚至故障停机等问题。

北京宇逸科技是国内领先的数字化营销服务公司，主要提供系统平台开发、营销数据应用、网络视频等解决方案。北京宇逸科技CTO侯保中表示：“为客户提供在线营销平台和支持在线运营时，Web安全是我们始终无法绕过的问题，尤其是举办大型在线活动时，平台常常面临被攻击的风险。Amazon WAF服务可以保护我们的应用或 API 免遭漏洞攻击和僵尸程序攻击，并且可以创建安全规则，根据规则控制僵尸程序流量，防范常见攻击，简化部署，控制流量到达应用的方式。同时，该服务是云原生安全服务，我们不需要考虑服务器部署，不用担心流量高峰时安全能力的弹性扩展，不用担心传统WAF需要的许可证扩展。这些都为我们节省了大量的时间和成本，未来宇逸科技将用Amazon WAF服务为更多数字营销服务保驾护航，服务好我们的客户。”

至此，亚马逊云科技中国区域进一步丰富了其安全工具组合，包括：基础架构应用安全防护（Amazon WAF）、身份认证及访问控制（如Amazon Identity & Access Management，Amazon Directory Service等）、检测（如Amazon Security Hub 、Amazon GuardDuty等) 和数据保护（如Amazon Key Management Service）等。同时，亚马逊云科技还可以提供动手培训，提高客户团队的安全能力，为客户提供全方位的安全助力。

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亚马逊云科技在中国区域上线Web应用程序防火墙Amazon WAF – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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