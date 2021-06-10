高原变调 旅游“饭香”_新闻频道_中国青年网

全新打造的青海乐都卯寨景区。乐都县委宣传部供图 卯寨景区成为乡村旅游的示范区。乐都县委宣传部供图 “高原上种出了热带水果！”在青海省海东市乐都区，新农人吕羚睿在原来种土豆、小麦的田地里种出了质优价高的热带水果，成为一段佳话。 高原上的长果桑 “阳光普照加上水分充足，才能获得一颗颗果粒晶莹饱满、甜度在38度左右的长果桑！”在乐都区禾韵种养殖专业合作社的果蔬大棚里，合作社的“掌门人”吕羚睿娴熟地摘下一颗紫红色的长果桑，邀请来客品尝。 “高原种植桑椹有得天独厚的自然条件，水源无污染、日照时间长、昼夜温差大，所以甜度更高。”吕羚睿说，大棚里种的长果桑是2016年从浙江引进的，是产自台湾的品种。“桑树两年挂果，目前已采摘两季，绝大多数为网上订单销售，按每斤70元算，收入相当可观。” 在另一座温室大棚，排列整齐的葡萄架上结满了翠绿的鲜葡萄，正值葡萄成熟期，工人们正在忙着修剪枝叶。“这是从日本引进的阳光玫瑰葡萄，粒小甘甜，口感很好，上市能卖到六七十元，大都供往西宁的高端水果店。”吕羚睿说。 禾韵种养殖专业合作社成立于2013年，位于海东市乐都区北部引胜沟内扎碾公路旁，距离乐都城区13公里处。2013…