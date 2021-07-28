珠海2021年7月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 休闲旅游时代主题大会将于2021年7月30日在珠海横琴星乐度·露营小镇隆重举行。大会将以“新文旅·新物种·新纽带”为主题，围绕琴澳休闲旅游行业协同发展进行研讨。中国旅游研究院院长、文化和旅游部数据中心主任戴斌；life+生活方式研究院院长、广州美术学院特聘教授费勇，时代文旅董事长、文旅营销实战专家熊晓杰，深圳世联行集团股份有限公司联席董事长、创始人陈劲松，横琴新区旅游协会会长、大横琴集团副总经理祝杰，民建广东省委信息委副主任、深圳市文化创意行业协会秘书长、正威集团投资总裁陈鹤平，振远文创集团董事长梁振运；美学内阁（北京）信息技术研究有限公司创始人/CEO、文化和旅游部优秀专家莫克力等业界专家、学者和企业家将齐聚横琴。这次大会是在横琴新区社会事业局、横琴新区旅游发展署的支持下，由珠海大横琴泛旅游发展有限公司、时代文旅（广州）营销顾问有限公司、广东振远文化集团有限公司联合承办。



休闲旅游时代主题大会 — 新文旅-新物种-新纽带

本次休闲旅游时代主题大会是《横琴国际休闲旅游岛建设方案》获得批复以来，横琴举办的首场关于休闲旅游的高品质、高规格的主题大会，旨在探讨休闲旅游产业发展的新机遇、新路径、新动能、新思路，助力休闲旅游产业在中国旅游业恢复振兴总体进程中扮演好“定心丸”和“先行军”的战略角色。在本次大会上还将发布旅游消费者研究院的研究报告。

休闲旅游已成为主流

随着中国人均财富的不断增加，中等收入群体的不断壮大，带薪假期制度的广泛落实，越来越多的游客已不再满足于在各个旅游点之间长途跋涉的旅游方式，旅游习惯也从传统的观光旅游逐步转向休闲旅游。在轻松、愉快、舒适的旅游体验中开阔视野、增长知识、了解世界、创造生活，是现代旅游的新价值取向。这表明中国进入了休闲旅游的时代。据权威机构的研究指出，预计到2022年，中国的休闲度假旅游市场收入规模将超过4.5万亿人民币。目前，休闲旅游成为旅游业中的热点和支柱，是国内旅游的主流。

休闲旅游时代，一切皆文旅

随着大众消费特点的转变，文旅行业边界在模糊，外延在伸展，已进入一个一切皆文旅，文旅赋能一切的新文旅时代。钟书阁已经不仅仅是一家书店，更是一个文化体验的文旅空间；文和友不仅仅是一家餐厅，更是一个长沙怀旧主题的景区；横琴星乐度不仅仅是个露营小镇，更是一个面向大湾区、创新休闲生活方式的缔造者。在新文旅时代，对文旅行业的趋势有敏锐的判断、与过往经营模式有明显的差异、技术上有突破以及能够体现文旅行业最本质价值，满足消费者“复合型功能体验（价值、体验、情感三位一体）”要求的产品和业态，称得上是新物种。新文旅时代，文旅赋能一切，不同的行业、领域，能因文旅的赋能融合在一起。跨界融合、混业经营才能激发文旅的新灵感，赋予文旅新活力，因此文旅产生了新的纽带功能。

总而言之，新文旅、新物种、新纽带是休闲文旅产业呈现出来的三个显著特征。

文旅新纽带，融通大湾区

2019年，国家发改委官方网站正式发布《横琴国际休闲旅游岛建设方案》，选择在横琴举办如此高端的主题大会极具战略意义，横琴是粤港澳大湾区的核心纽带，对休闲旅游的需求极其旺盛，更诞生了像珠海星乐度·露营小镇这种极具创新能力、以露营体验为生活方式的文旅项目。未来，横琴岛将会诞生更多类似的文旅项目，助力琴澳成为具有全球竞争力的旅游市场和目的地。

本次大会上设置了主旨演讲、圆桌会议讨论、报告发布等多个环节，现场除了有多名全国知名的专家学者参加外，还将邀请新华网/人民网等权威媒体以及执惠、环球旅讯等行业媒体参与。如您想更深入了解中国休闲旅游的发展现状，希望为中国休闲旅游的发展把脉支招、建言献策，请不妨在7月30日前来大会现场与大咖们深入探讨和交流。

从“新”出发，粤港澳三地专家齐聚横琴探讨休闲旅游 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com