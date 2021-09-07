CSS因其数字转型技术和数据分析解决方案而获奖，这些解决方案可使客户从战术合规提升至战略合规

纽约2021年9月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的监管技术（RegTech）平台CSS（Compliance Solutions Strategies）今天宣布已入选AIFinTech100。该平台提供技术驱动型解决方案，帮助金融服务公司满足其监管合规要求。该年度榜单由FinTech Global编制，获奖者由行业专家和分析师小组选出，旨在表彰公司创新性地使用技术来解决重大行业问题，或在整个金融服务价值链中节省成本或提高效率。

随着金融机构向数字化转型以优化数据、技术和运营、降低风险并实现人工密集型流程自动化，人工智能和数据分析的使用已大幅增加。

通过入选AIFinTech100，CSS彰显出持续创新是其产品开发流程的核心。公司将继续扩展和提供市场领先的自动数据技术解决方案，以增强其端到端创新平台，包括：

优化中央数据管理解决方案，为CSS平台 — 监管记录薄（RBOR）提供支持。

公司的综合全球基金报告解决方案拥有先进的自动工作流程系统，支持情况说明书、招股说明书和其他关键投资者文件的生成和分发，如UCITS KIID和PRIIPs KID，同时支持“欧盟可持续财务披露法规”所设想的ESG披露。

推出首个利用自动化技术进行头寸限制监控的交易前解决方案。

基于人工智能技术来建立一个全面的网络安全风险管理计划，其中包括暗网监控。

在CSS平台上持续开发和增强自动规则引擎功能，以支持数据测试和分析来助力全球监管要求。

CSS首席执行官Doug Morgan表示：“我们很高兴能入选‘全球最具创新性金融科技公司’。CSS致力于与机构资产管理公司、对冲基金、私募股权公司和保险公司合作，帮助建立具有应变能力的数据管理基础设施，并提供敏捷性和高效率，加速客户的数字化转型战略。”

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CSS获提名入选AIFinTech100榜单 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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