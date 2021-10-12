舍弗勒凭借 P2 混动模块以及与福特公司的创新合作荣获美国《汽车新闻》颁发的两项 PACE 大奖

本次获奖再次体现了舍弗勒在电驱动领域的成功战略定位及开拓创新精神

截至2021年上半年，舍弗勒电驱动业务新增订单21亿欧元，预计从2022年开始每年新增20亿至30亿欧元订单

德国赫尔佐根奥拉赫和美国南卡罗来纳州米尔堡2021年10月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在日前举行的2021年度美国《汽车新闻》PACE大奖在线颁奖典礼上，舍弗勒凭借创新的P2混合动力模块荣膺2021年PACE大奖。PACE大奖旨在表彰在突破性创新、技术进步及企业经营等方面表现杰出的汽车供应商。此外，舍弗勒与福特汽车公司因在该系统开发方面的成功合作，共同获得“创新伙伴奖”。该奖项旨在表彰为推动创新携手合作且表现突出的汽车制造商和供应商。

P2混动模块是舍弗勒在产品设计及结构优化方面的一款代表性创新成果。该模块安装在发动机与变速箱之间，由电机和自动分离式离合器组成。得益于紧凑的设计，该混动模块可适配不同车辆平台。

“我们非常高兴今年能够荣获两项久负盛名的PACE大奖，再次彰显了舍弗勒对加快技术创新和加强客户合作的承诺，”舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克表示，“我向我们的团队成功开发出这项创新技术表示祝贺。同时，该奖项再次表明舍弗勒已经发展成为客户的首选技术合作伙伴。”

致力于电驱动技术发展

作为公司的核心技术领域，舍弗勒电驱动业务始终保持稳定的增长。2018年，舍弗勒成立独立的电驱动事业部，专注于电驱动技术发展，目前公司已经在乘用车及商用车领域斩获众多量产订单，涵盖各种类型的电气化应用。2021年上半年，舍弗勒电驱动业务新增订单21亿欧元，提前完成全年目标。预计从2022年开始，电驱动业务每年新增订单将维持在20至30亿欧元。

“舍弗勒拥有丰富的系统知识和卓越的产品品质，这些加上我们在电驱动系统所有零部件方面的技术优势和制造能力，让我们能够为客户提供技术上领先且兼具成本效益的电驱动产品，”舍弗勒集团电驱动事业部总裁约亨·施罗德博士说道。“从电机到用于混动及纯电驱动的三合一电桥系统，我们能够为客户提供涵盖从单个部件、子系统到整个系统的完整产品组合。”为福特成功开发的P2混动模块再次证明，舍弗勒有能力将研发成果快速转化为可投入客户应用的量产解决方案。

第27届PACE年度大奖由美国《汽车新闻》和美国汽车零部件制造商协会（APMA）共同颁发。所有为乘用车和卡车制造商提供产品、工艺、材料或服务的供应商均可报名参加。PACE大奖被视为全球汽车领域卓越创新的行业标杆。评选结果依据申请企业提交的申请材料及在线访问量，经独立评审团综合评审后评定。本次获奖是舍弗勒在过去五年中第三次荣膺PACE大奖，其中两次凭借电驱动技术获奖。

图片：舍弗勒

相关链接 :

https://www.schaeffler.cn

舍弗勒凭借电驱动创新技术荣膺2021年PACE大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com