大兴城市快闪店精彩亮相第九届北京国际旅游博览会民宿博览会大兴文化旅游文旅旅游_手机网易网

中国网财经10月15日讯 10月15日，第九届北京国际 旅游 博览会 在中国国际展览中心盛大举行。 大兴 区“打造大兴城市快闪店”为主题，精彩亮相活动现场。现场展示大兴区内 文旅 产品、美食农副产品、景点 民宿 、网红打卡地等精彩内容，为广大市民游客奉上了一场异彩纷呈的文旅盛宴。 “文旅+消费”市集展区 本次活动，聚集了包括德安汽车运动、呀路古热带植物园、义利北冰洋、贾尚生态农庄、大兴南路烧酒博物馆5家企业。展台前，工作人员热情回答游客们对文旅产品的相关咨询，并讲解区内精品旅游路线，赠送旅游宣传品。 “文旅+消费”互动展区 互动现场推出企业二维码互动展墙，游客可通过现场扫码关注，了解企业，咨询、购买企业文旅产品，为游客提供更方便、更快捷的购物模式，实现线下体验、线上下单。 “文旅＋民宿”融合展区 为了更好地带动文旅消费，大兴区精心打造“特色民宿网红打卡墙”，重点推出15条主题精品旅游线路，线路串联起52个景点园区和15个网红打卡地。游客在现场可通过触摸屏了解旅游路线规划，多视角地了解大兴区丰富的 文化旅游 资源。 “文旅＋服务”体验展区