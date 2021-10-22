上海2021年10月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 乡村振兴战略是全面建成小康社会的重要举措，随着832个国家级贫困县全部脱贫摘帽，“三农”工作的重心也历史性地由脱贫攻坚转向乡村振兴。在共同富裕的社会目标下，各路资本、企业积极响应国家号召投入资源，支持乡村振兴，激活乡村发展。作为奇瑞商用车品牌开瑞汽车积极投身于乡村振兴事业，以助力乡村振兴为品牌发展使命，并以此为出发点发布品牌焕新战略。

顺势而为，助力乡村振兴开瑞村落地

当前，我国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决。同时我们看到，绝对贫困问题解决后，相对贫困问题依然长期存在。尤其是我国的贫困地区大都生态环境脆弱、交通不发达，贫困人口大都属于致富能力弱的人群，这些地区返贫的可能性大。在国家政策支持和引导下，越来越多企业及资本投入资源助力乡村振兴，如腾讯1000亿投入乡村振兴，阿里发布“热土计划”，开瑞汽车结合企业特点，采取了更加务实的乡村振兴措施，在全国建设“开瑞村”，从文化、教育、就业、产业、基建等方面支持，并支持到村级。



图为全国首个开瑞村落成仪式

精准出圈，推出关公形象国潮圈粉

随着更多社会资源投入乡村建设，让乡村基建完善，乡村经济激活，创业环境改善，从而吸引了更多城镇人口返乡创业。截止2020年统计，各类返乡入乡创新创业人口已达到1010万人，人群也呈现出年轻化的特征，乡镇创业青年成为社会关注的群体，这类人群中，存在着缺乏启动资金、创业项目选择、生产工具选择上的问题。

振兴离不开经济的发展，而经济发展离不开高效的运输物流体系。在全社会物流总额中，农村物流仅占1.3%。农村物流服务有效供给不足、成本过高、效率低下，已成为乡村建设中的突出短板，难以满足新时代农业现代化和乡村振兴战略的新要求。开瑞汽车正是基于对以上社会情况的深刻洞察，以用户需求为出发点，解决城市和乡镇用户的痛点，开展运力行销、建设开瑞村，让用户高效轻松创富。近期为了抓住年轻用户的心里诉求，打通和年轻用户的价值点，推出国潮风的关公作为IP形象，开展一系列的营销出圈。



图为开瑞品牌焕新形象

面对新的社会环境、行业变化和用户需求，开瑞汽车以振兴乡村为使命，品牌重新定位，战略重新布局，10月27日在河南开封将发布品牌焕新战略。开瑞如何焕新，会给用户带来怎样的惊喜，让我们共同期待和关注。

顺势而为，精准“破圈”，开瑞汽车品牌焕新即将发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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