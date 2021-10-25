北京4名确诊病例曾在陕西榆林定边留宿，轨迹涉及宾馆、饭店_绿政公署_澎湃新闻-The Paper

陕西榆林定边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室发布紧急提示，当地接榆林市联防联控办公室反馈，北京市报告4名新冠肺炎确诊病例，杨某等4人坐私家车途经定边县，初步流调结果显示，杨某等4人在当地具体行动轨迹如下: 2021年10月19日18时左右入住定边县长城南街479号恒强商务宾馆，经流调，于17时24分办理入住（房间号201、205），据旅客登记簿记录，当日宾馆登记住宿30人。18时11分杨某等4人下楼去马路对面积金饭店吃饭，据杨某自述，当时饭店内有两到三桌客人就餐，饭店内无监控。因当日下雨，杨某等四人饭后于19时04分返回宾馆后再无外出。10月20日早晨，杨某等4人没有吃早饭，于8时37分离开宾馆，自驾从定边北高速路口离开定边。 为确保您和家人及其他人员的身体健康和生命安全，定边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室特对与病例同时间、同空间出现的人员提出如下紧急提示: 一、请与以上病例轨迹同时间、同空间出现的人员主动向所在地单位、社区（村组）报告，配合落实防控措施，落实核酸检测，尽量不外出，减少活动。对因瞒报、谎报造成严重后果的，将依法追究责任。 二…