市场趋势：“租房太难”上了热搜，不过住建部的好消息也来了！_腾讯新闻

对于大部分年轻人来，尤其是在一二线城市奋斗的打工人来说，买房之前基本上都要经历“租房”这一过程，但是租房的道路上也充满了各种问题。 首当其冲的就是高昂的租金，根据58同城、安居客发布的2021年《9月重点城市租房趋势报告》显示，一线城市中北京平均租金就高达6469元/月；除此之外，还要面对租房市场鱼龙混杂、质量良莠不齐的问题，相信每个租房人都踩过不少坑。连“在大城市租套合适的房子太难了”这个话题都于近期上了热搜。 而为了解决租房难的问题，近日，住建部召开了发展保障性租赁住房工作现场会，会议上总结交流了上海、广州、杭州、厦门等城市的经验做法，从而进一步做好发展保障性租赁住房的政策。 不设收入线门槛 一般来说，公租房属于小户型、低租金的房子，主要是为了暂时解决低收入者的居住问题，所以很多公租房的申请要求都对申请人的经济情况有一定限制。这就导致一些工资情况并没有很低但同样有住房困难问题的申请人很难申请到。而此次会议中明确提出，各地均明确保障性租赁住房主要面向无房新市民、青年人，不设收入线门槛，以70平方米以下的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。除此之外，会议还明确“十四五”期…