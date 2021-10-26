“网红长沙”何以展会“长红” _光明网

长沙最近很忙：世界计算大会、第16届中国传媒年会、第二届中非经贸博览会、博鳌亚洲论坛经安会、长江中游城市群“双碳”峰会、2021中国筑博会……世界级、全国性知名展会高频率举行。 长沙最近很红：中外宾客纷至沓来，共襄盛举，为长沙倾注新的能量与活力，让千年古城焕发出新的生机与光彩。 因拥有岳麓书院、橘子洲头、文和友、茶颜悦色……这些年，长沙成了响当当的“网红长沙”。“网红”背后，长沙会展业实现“井喷式”发展，让“网红”变成“长红”。 装得下世界——从“不愿来”到“抢着来” 埃塞俄比亚的咖啡、南非的红酒、卢旺达辣酱……在第二届中非经贸博览会主题展馆里，风土人情和特色产品仿佛把观众带到了美丽的非洲大陆。 这场两年一届的国际性展会，是落实中非合作“八大行动”之一，也是中央在湖南布局的首个具有国家战略性意义的展会。第二届共吸引40多个非洲国家、近900家中非企业参加，意向成交额达2亿美元，展会规模效应和虹吸效果逐渐凸显。 近年来，长沙会展业的发展有目共睹，除了中非经贸博览会，长沙打造了国际工程机械展、国际食餐会、中国轨道交通博览会、中部农博会、中国筑博会、长沙建博会等全国知名展览，引进和培育了博…