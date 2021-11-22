潮牌酒店，如何在潮流文化的巨浪中新生时尚潮牌酒店英迪格_手机网易网

图片来源@视觉中国 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者丨许柚 11月20日，万豪国际 酒店 集团宣布中国的第九家分号——厦门W酒店正式启幕。被誉为全球 时尚 酒店风向标的W酒店，这几年在中国多个城市频频亮相，所到之处，掀起一阵阵WOW热潮：W上海（2018）、W苏州（2018）、W西安（2018）、W成都（2020）、W长沙（2021） 以及最近这第九家分号：W厦门。 事实上，近段时间的中国市场， 潮牌 酒店动作很是频繁。不仅W酒店两个月内，在长沙、厦门双店连开，此外，南京园博园 英迪格 酒店、上海虹桥商务区Moxy酒店、深圳北站Moxy酒店也在此前接连开业…… 潮牌先驱，多点齐开 有媒体称，今年是W的大年——澳大利亚第二家W酒店在墨尔本开门营业，日本的首家W酒店，则由安藤忠雄操刀，于大阪面世。 在中国，W酒店也悄然加快了布局的脚步，近两个月，长沙W酒店与厦门W酒店双城连开，刷足了存在感。 两家W酒店均位于城市的繁华地标区域，有着融合当地的独特设计灵感。如长沙W酒店便取自于“天上一颗长沙星，地上一座长沙城”的星宿之说，以星河之名，操刀设计了一场星沙宇宙之旅。酒店将星河主题…