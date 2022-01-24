500毫升箱装大瓶啤酒/酒店/餐饮10度啤酒

大瓶高档啤酒代理/超市啤酒批发/台山/开平 目前，山东薛琪啤酒集团，酿造工艺及适口流连的品味，赢得了夜场、商超、酒吧、餐饮等大批消费者的青睐，以及多渠道市场的认可。山东薛琪啤酒集团凭借先进的技术、创新的品牌理念、完善的管理制度、的市场操作模式，以产品质量为核心，以市场需求为导向，以客户满意为宗旨；坚持“品质为先，高效诚信，和谐共赢”的理念， “真诚合作、共同发展”的原则，与广大商家携手共进，共创山东薛琪啤酒集团辉煌事业！ 主营品牌分类：凯尼亚系列啤酒，尊荣系列啤酒，青春无敌系列啤酒，盛世尊荣-中国梦系列啤酒，艾慕斯威尔樱花版白啤精酿系列，风梦情缘系列养生啤酒，桶装礼盒啤酒，纯生风味系列啤酒，果味啤酒系列等。内涵深厚的品牌理念与解析，将产品注入生命，充分体现品牌价值观。 $：精选原料——优质进口澳洲大麦、上等啤酒花，优级上面酵母，确保精酿啤酒*的口感与香气！ $：传统工艺——遵循德国啤酒传统酿造工艺，只为用心酿造好啤酒！ $：优质水源——采用蒙山源头深层水，好水酿好酒，酒香更浓郁！ $：醇正口感——酒体自然浑浊，泡沫丰富细腻；初品饱满沙口，回味余香流连