携程：超级上新日搜索涨1.5倍 远途打新占比超4成不输周边-科技-金融界

在各地“倡导就地过年，但不一刀切”和疫情防控政策越来越精细化的背景下，很多已经宅家2个春节的用户和家庭在2022年春节重启了旅行计划。 根据旅行平台携程旅行提供的数据，在其2022开年推出的几大玩法推荐中，推荐全国各地半年内开业的旅行新品的“超级上新日”搜索热度涨了1.5倍且活动销售情况最佳，占到所有玩法推荐销量的40%以上。该占比并不低于同期上线的推荐各城市本地周边产品的“超级周边游”和推荐旅行大牌的“ 超级品牌 日”活动。 “‘ 打新 ’热情高，一方面来源于旅行需求往往是寻求和探索新知的本能，一方面旅行业新商家与其他行业一样，更愿意以低折扣的体验价吸引消费者。‘携程超级上新日’通过把这两种需求连接起来创造价值。” 携程研究院战略研究中心副主任张致宁表示。 超4成消费者为新品精细化推荐买单 据了解，携程“超级上新日”在新年首月共上线全国近10个省份，新开业酒店近30家，以远途度假酒店为主。截至1月20日，这些远途新品的销量占比超越周边推荐和大牌推荐，占比突破4成。 其中， 广西 的桂林雁山宋品酒店、桂林酷客部落；江苏的苏州阳澄半岛英迪格酒店、苏州尼依格罗酒店、南京高淳开元芳草地乡村酒…