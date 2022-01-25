[携程：虎年春节本省订单占比65%，周边游活动最热门] 虎年春节临近，在“就地过年”氛围下，近程周边游领跑春节旅游市场。根据携程发布的《2022年春节旅游预测报告》，今年春节预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。 以携程于虎年开年上线的“超级周边游”活动为例，上海、北京、杭州、深圳等全国14个一线、新一线城市的本地周边度假产品预订出现显著增长。在主题选择方面，亲子、泡汤占据超70%的份额，在入住天数上，超过80%的用户选择入住1天。65%的用户先浏览产品内容攻略再点击对应产品。 同城、同省度假趋势提升 温泉、亲子酒店受热捧 根据近期中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》，2021年国庆节假日期间，游客平均出游半径为141.3公里，比前一年国庆中秋假期缩减71.7公里，减少33.7％。以都市休闲、近郊游为主的“本地人游本地”特征明显。 从报告中对于2022年旅游的发展预测来看，受流动性管控政策影响，高品质的微旅行、宅度假和文化消费需求将得到进一步释放，近程、散客、休闲、体验成为主体，研学、自驾、旅游专列、宿营等产品…