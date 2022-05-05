上海2022年5月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年的五一假期也许有所不同。疫情之下，全社会都在齐心协力、共抗疫情。作为上海市首批重点保供"白名单"企业，上海和黄药业在做好疫情防控，保障员工身体健康的同时，也在积极创造条件，全力以"复"，恢复企业安全有序生产，确保产品市场供应。



驻厂员工核酸检测现场

3月27日，上海市发布通告 — 第一批浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控。当夜，为确保封控管理期间厂区公用系统和环保设施的正常运行，23名上海和黄药业员工就逆行进厂，开始24小时驻守工厂。4月15日，上海市公布了第一批复工复产重点企业"白名单"后，和黄药业又先后组织了100多位员工陆续进入工厂，恢复麝香保心丸、正气片等产品的正常生产和供应。



厂区公共区域消毒消杀

目前，企业177名驻厂员工全部实施24小时闭环管理。"每日一核酸、一抗原"、"公共环境每日两次消杀"、"人、物通道分流"……为确保封闭生产期间的人员和环境安全，公司制定了严格的防疫生产工作方案；"营养加餐"、"错峰用餐"、"网格化生活管理"，"日常生活物资采买"……为确保驻厂人员的日常生活保障供应，公司也千方百计满足员工日常所需。



外来车辆消杀

上海和黄药业生产的麝香保心丸是中药大品种和心血管患者常备用药，另一品种正气片则被列入上海市中医药防控新冠疫情产品目录，并于4月4日被上海市卫健委紧急批准立项用于新冠无症状感染者的研究。

疫情发生后，和黄药业积极履行企业社会责任，第一时间向工厂所在地奉贤区东方美谷捐赠麝香保心丸，用于集中隔离点的物资保障；与此同时，向相关方舱医院捐赠正气片用于临床研究，并向上海市奉贤区提供2万盒正气片用于健康防疫包的制作，助力疫情防控。

目前，上海和黄药业正开足马力，加班加点，深挖内部潜力，全力保障疫情防控和安全生产两不误，保证疫情用药市场需求，为社会经济稳定发展做贡献。相信，在党和政府的坚强领导下，在全社会的共同努力下，我们一定会打赢这场疫情防控阻击战。相信一切坚守皆值得，所有付出都能等来花开疫散时。

全力以"复"，和黄药业疫情防控+复工复产"两手抓" – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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