四川资阳：老人投资“旅游开发”项目月息2％？ 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

投资“旅游开发”项目可领取分红，月息2％…… 2021年上半年，四川一家公司为骗取老人们信任，还组织部分人员实地考察，鼓吹没有投资风险，并许以高额分红利息。短短4个月左右，该公司便在四川省资阳市雁江区骗取了52名老人的123万余元存款。 不仅如此，该公司在被警方责令1个月内退还受害人全部投资款后，竟玩起了“骗中骗、局中局”，利用没看清风险的部分老人怪民警“搅局”、破坏其“赚大钱”好机会的心理，再次对老人们进行洗脑，用“假退款”的方式欲将门店经理尽快“捞”出来。 线索 月息2％的“合作协议”：不管公司盈亏，投资人领固定收益 2021年5月，家住雁江区的朱某来到警方，称一家公司在雁江找临近退休的人“投资”，每月除了分红，还能“免费旅游休闲”。 “会不会是非法集资？”凭借多年办案经验，资阳市公安局雁江区分局经侦大队副大队长莫若觉得，此事必有蹊跷。朱某带来的一份“合作协议书”，也印证了他的想法。 协议书中，甲方自称某农业科技公司，且合法拥有某农业园区“生态小木屋项目”的建设、经营及所有权，为扩大经营规模，有意寻求联合经营者进行旅游开发。 朱某称，考察后，他在对方鼓动下签订协议，投资了该项目。联…