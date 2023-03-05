兩會怪象：記者入場靠抽籤 僅主席台不戴口罩 【新唐人北京時間2023年03月05日訊】今年的中共兩會怪象多，官方宣稱「疫情取得勝利」，但兩會仍採取防疫「閉環管理」。記者進入會場靠抽籤決定，而會場內僅主席台人員不戴口罩，其他人全部戴著口罩，引發外界質疑。 3月4日上午，中共全國政協會議在北京大會堂開幕。在央視直播畫面顯示，的會場內除了主席台第一排的大會主席團常務主席、第二排的黨和國家領導人沒有戴口罩，其他與會人員包括媒體記者、保安及服務員全部都戴著口罩。顯示兩會防疫措施絲毫沒有放鬆。 香港《明報》稱，在中共病毒疫情爆發之前，兩會會場的二三樓擠滿了媒體記者和攝像機鏡頭，但本次兩會這一場面已經看不見。 《星島日報》則披露，兩會期間的每一場活動，記者都要抽籤，抽中者才能取得「兩會」採訪記者證進入會場。而且該場採訪話動結束後，記者證會被立即收回，下一場活動還得靠抽籤決定。 另據中央社報導，被批准進入會場的記者人數極為有限，兩會工作人員會提前一天通知哪些媒體能夠進入會場採訪。被通知者必須在指定時間，進入指定飯店做核酸檢測，進行閉環管理。第二天，再由大會統一安排的大巴車帶著記者前往會場。 報導說，因此，「你收到通知了嗎？」、「每天都如同拆盲盒一樣刺激」、「我要如何向家裡（報社）交代？」成為這幾天在京媒體人員的問候語。 《明報》在3月1日兩會前披露，本次兩會防疫規定延續了此前兩會疫情管控的措施。 報導說，參加兩會的外國記者，需分別向大會新聞中心及時申請。若報名成功，記者要在活動前一日晚上8時到酒店隔離，並申報3天內是否曾無防護條件下與新冠病毒（中共病毒）陽性感染者近距離接觸，且未排除感染風險；是否出現發燒、咳嗽等症狀……記者要如實申報，否則「承擔法律責任和相應後果」。 據兩會記者拍攝的現場照片顯示，在記者們進行閉環管理的酒店內，有戴著防疫面罩、身穿防護服、戴著口罩的防疫人員給媒體人員做核酸檢測。 中央社表示，中共當局在疫情防控放開之後，仍然實行這樣的採訪安排，令記者十分不適應。不能前往會場的記者，只好隔著電腦螢幕觀看直播，兩會何時恢復以往仍是中國的謎。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/03/05/a103662509.html