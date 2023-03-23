中国上海2023年03月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 巴黎2023年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 液化空气集团将投资约6000万欧元，改造集团在中国天津工业区运营的两套空分装置。同时，液化空气还将与渤化集团子公司天津渤化永利化工有限公司（“YLC”）续签长期工业气体供应合同。通过电气化改造，这两套空分装置将依靠电力而非蒸汽运行，从而减少氧气和其他气体生产造成的二氧化碳排放。此外，集团与YLC和天津滨海新区签署了三方谅解备忘录，重点探讨碳捕集、应用和封存（CCUS）解决方案的实施。



液化空气与天津渤化永利化工签约

空分装置由目前的蒸汽驱动改为电力驱动，每年可避免37万吨的二氧化碳排放，相当于超过100万户中国家庭与用电相关的碳排放量。两套空分装置电气化后继续生产氧气和其他工业气体，总日产氧量为4,000吨，供应YLC以及天津地区的其他工业客户。电气化改造将由液化空气工程与制造完成，计划于2024年下半年投入运营，在此期间不会中断对YLC和其他当地客户的供应。

电气化改造项目还包括探讨通过购电协议 （PPA） 向空分装置供应低碳能源，以期进一步减少排放。

天津地区拥有众多国际和本地大型化工企业。液化空气集团在天津已经发展了二十多年，此次签约进一步拓展了双方的合作。集团在当地拥有并运营四个生产基地和一套连接三个工业园区（临港、大港、南港）的大型气体管网系统，为大工业、通用工业和医疗保健等领域的客户供应工业气体。



天津永利液化空气

液化空气集团执行委员会成员（负责亚太业务）安博睿表示：“此次续签和新投资进一步加强了液化空气集团与天津渤化永利化工的长期合作。该项目可充分运用我们在工业气体生产方面的专业知识，也展示了我们为客户提供可靠和有竞争力的解决方案、同时减少碳排放的能力。履行集团ADVANCE战略计划中的可持续发展承诺，液化空气很自豪能够支持天津雄心勃勃的气候计划。”

天津渤化集团董事长王俊明表示：“我们很高兴在天津进一步加强与液化空气的合作伙伴关系。此项新投资将为天津永利提供可靠的重要原材料和工业气体供应。此外，我们将实现协同效应，减少氧气、氮气和其他气体的碳足迹，支持天津的气候目标。”

液化空气集团将改造位于天津的两套制氧装置，以降低碳排放 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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