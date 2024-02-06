不只《魷魚遊戲2》！【2024 Netflix 18部韓劇+韓影片單一次看】金秀賢&金智媛《淚之女王》、孔劉&徐玄振《一箱情緣》

【文/少女心文室】Netflix在去年2023推出《黑暗榮耀》、《Sweet Home 2》、《走進你的時間裡》、《精神病房也會迎來清晨》、《我的女神室友斗娜》、《京城怪物》等火爆夯劇內容，緊接著Netflix在今(6)日全面公開2024一整年即將陸續上線的韓劇強檔片單，不只《魷魚遊戲2》、《地獄公使2》、《Sweet Home 3》、《京城怪物2》等續季內容重磅公開，趕緊搶先來看2024最新韓國片單陣容！ Netflix公佈2024韓國片單陣容！ 2024 Netflix韓劇1.《殺人者的難堪》 主演陣容：崔宇植、孫錫久、李熙俊 上線時間：第一季度 Netflix原創韓劇《殺人者的難堪》(殺人者o難堪)由驚悚作大師李昌熙導演執導，並由雙男神崔宇植、孫錫久聯袂主演！該劇改編自同名網漫，充滿反轉再反轉內容，講述一名男子偶然成為了一名殺人犯，一名刑警展開對他追緝的驚悚趣味故事，崔宇植飾演大學生「怡蕩」在偶然第一次殺人之後，發現被殺的那個人是江原道連續殺人案的嫌疑人，自此開始怡蕩對其他壞人起了殺心。孫錫久飾演「張難勘」為追捕怡蕩殺人案的刑警，以動物的直覺和本能徘徊在怡蕩周圍，形成對立！兩人將展開充滿趣味，卻又驚悚緊張的追緝與對峙！ 2024 Netflix韓劇《殺人者的難堪》海報 2024 Netflix電影2.《路基完》 主演陣容：宋仲基、崔成恩、趙漢哲 上線時間：第一季度 宋仲基電影最新作《路基完》將在3月上線！該片改編自作家曹海珍於2011年出版的長篇小說《遇見盧基菀》，並由宋仲基、崔成恩、趙漢哲、金成鈴、徐賢宇主演，劇情講述脫北者路基完抱著人生最後希望，來到比利時和失去生存意義的女人瑪麗相遇、離別和愛情的故事。宋仲基飾演偷渡到比利時的脫北者「路基完」為得到唯一希望「難民」地位的認可，不管發生什麼事都要拼死活下去而展開了生死搏鬥！卻因為一場命運般的相遇，意外愛上崔成恩飾演的「瑪麗」，為出生在比利時的前韓國射擊選手，狀況極端的兩人從相識到分離婉如史詩般的愛情故事。 2024 Netflix電影《路基完》劇照