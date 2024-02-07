中國兩湖暴雪 民眾被困高速3天 返鄉受阻 【新唐人北京時間2024年02月07日訊】中國新年返鄉高峰，湖北、湖南等多地遭遇凍雨、暴雪襲擊，有民眾被困高速3天3夜，怒斥中共沒有應急方案，不作為。 中國民眾：「已經停車快七個小時了，沒水沒電沒暖氣，這個光源還是剛才開的，剛才四個小時都沒有光源。」 2月6日，很多網友稱，湖南、湖北暴雪，已經被困在高速公路3天3夜。 四川網友「成都小直」 ：「三天三夜了，（被困）高速上面，現在唯一就是餓啊，想上廁所。」 很多民眾質疑官方不作為，被困高速公路三天三夜了，也沒見到有人來清理和指揮，無人救援，只能自救。 有網傳視頻顯示，一名男子被困50多小時，絕望哭泣，引起不少民眾同情。 湖北武漢民眾李先生：「很多車被凍住了，車門都拉不開。很多人都被堵在高速上面，這個是很麻煩的一件事情。」 中國民眾季先生：「我現在在路上被堵了20個小時。（被）堵在一個前不招村，後不招店的地方，就說既沒酒店，也沒飯店，沒吃的。」 還有很多網民質疑相關部門，「應急預案不足，半月前天氣預報就知道了」，「工作人員反應滯後失職還不敢承擔責任」，「只能怪凍雨！非應急能力問題！」 據網傳視頻顯示，截至当地时间2月5日9点，已有近300架次航班取消。有網友稱，已經被困機場24小時。 湖北網民：「三台車在除冰，噴完除冰液就可以走了。」 武漢凍雨加暴雪，大批樹木被壓垮，有網民在社交網站發布視頻，2月4日下午，湖北省公安縣一農貿市場頂棚垮塌，造成十幾人被壓。 當天夜晚，潛江市老新鎮農貿市場頂棚也被大雪壓塌，造成1死1傷；2月5日上午，湖南益陽市南縣一菜市場頂棚垮塌，造成1死13傷。 新唐人電視台記者王嬿喬、特約記者駱亞採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/07/a103849984.html