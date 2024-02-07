門票均價近萬美元 美國人超級碗消費將創紀錄 【新唐人北京時間2024年02月07日訊】超級碗決賽即將在本週日舉行，今年的超級碗消費或將是史上最高。 超級碗通常是美國每年收視率最高的電視賽事。全美零售商聯合會表示，預計全國各地將有1.12億人會在本週末舉辦或參加超級碗派對，還有超過1600萬人會去酒吧或餐廳觀看比賽。 當然還有大批熱情的球迷，將會擠爆今年舉辦超級碗決賽的城市，「賭城」拉斯維加斯。 The Travel Mom旅行專家Emily Kaufman：「這將是拉斯維加斯的一個重要週末。」 如果您想去超級碗現場觀看堪薩斯酋長隊和舊金山49人隊的比賽，那麼截至本週一晚，最便宜的入場門票價格是6944美元，儘管比上週的8200美元有所回落，但仍是有紀錄以來最昂貴的超級碗門票。目前已經售出的門票，平均價格為9850美元，比去年高出了70%。 除了比賽門票，酒店的價格也不菲，即將到來的週末，拉斯維加斯的酒店價格比去年同期上漲了76%，平均每晚391美元左右。 而漲勢更兇猛的，是機票價格，往返堪薩斯城和拉斯維加斯的機票均價為666美元，比去年同期上漲了350%。 Emily Kaufman：「我不認為人們能獲得超級碗超級優惠。」 聽到這裡，您是否已經決定留在家裡，坐在沙發上看比賽呢？ 全國零售商聯合會預測，今年美國人在超級碗食品、飲料、服裝和飾品上的總支出，將達到創紀錄的173億美元，人均消費86.04美元，儘管比往年高一些，但仍然是最親民的消費選擇了。 Emily Kaufman：「在家裡舉辦超級碗派對，將是最划算的。」 新唐人電視台記者喬安綜合報導 本文網址: