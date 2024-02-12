美国排名第一的Z世代护肤品牌通过戏谑营销开展强力宣传，强调CeraVe是与皮肤科医生携手开发，与Michael Cera无关。

纽约2024年2月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国排名第一的皮肤科医生推荐护肤品牌CeraVe公布了其首个超级碗广告和独树一帜全球营销活动的轰动结论，本次营销活动与演员Michael Cera、病毒皮肤科医生和TikTok的大明星合作完成。

Michael Cera一连几周不断宣传他的"同名"品牌CeraVe，成为新闻和社交媒体的焦点。Cera与皮肤科医生当面对质，甚至还透露了他自己的Michael CeraVe广告。但一则揭露真相的广告让事实浮出水面，Cera怪异的营销活动被CeraVe皮肤科医生团队揭穿，他们提醒Cera，自2005 年以来，CeraVe始终是与皮肤科医生携手开发而成的产品。实际上，"Ve"代表MVE技术，"Cera"指的是"神经酰胺"，而不是Michael Cera。

在新护肤品牌不断涌现的背景下，CeraVe的这次营销活动宣称其产品经过皮肤科医生验证并使用神经酰胺，从而强化品牌产品"像真皮一样保湿"，并祝贺CeraVe作为美国皮肤科医生推荐第一护肤品牌的长期声誉。该品牌首先列出一长串认证皮肤科医生的姓名，通过强调皮肤科医生是真正的护肤行业专家来质疑和揭穿Cera的说法，并支持了该品牌为所有人提供皮肤科医生开发的护肤产品的承诺。

虽然Michael Cera的说法有些古怪，但"Cera"实际上是神经酰胺的缩写，而神经酰胺是该品牌的强效成分，它的作用就像胶水一样，将皮肤细胞吸附在一起，保持皮肤屏障的完整和健康。CeraVe以独特方式混合了三种与皮肤相同的神经酰胺1、3 和 6-II，可补充皮肤的天然脂质水平，帮助恢复皮肤屏障。"Ve"指的是该品牌的MVE技术，这是一种开创性的输送体系，有助于逐渐释放神经酰胺等成分，提供持续缓慢释放的水合作用。CeraVe独一无二的神经酰胺和MVE技术组合是与皮肤科医生合作开发的结晶，不仅能滋润皮肤表面，还有助于恢复和强化皮肤屏障。

"CeraVe从一开始就是与皮肤科医生一起开发，这是该品牌的核心特质。我们不仅与这些专家携手开发所有产品，还一起创作寓教于乐的皮肤健康内容，并在我们的所有渠道上分享。"CeraVe全球品牌总经理Melanie Vidal表示，"超级碗提供了理想舞台，通过创新方式阐明我们的品牌使命——这是独一无二的沉浸式营销活动，邀请每个人参与一次难忘的恶作剧。对于那些不曾了解的人士来说，现在一切真相大白：CeraVe是与皮肤科医生共同开发而成，"cera"代表"神经酰胺"——有助于保护和恢复皮肤屏障的必需脂质。"

超越传统广告，独树一帜的"Michael CeraVe"营销活动利用CeraVe的文化相关性，在品牌热心拥护者的推动下，打造了一场全方位的达人优先营销活动，使其从社交媒体的猜测一直推进到大型电视广告揭露真相。网上有传言称Cera长期以来一直以自己的名字与该品牌合作，受此谣传启发，Cera和他深受粉丝喜爱的笨拙、另类角色的特色表演在本次营销叙事中发挥了至关重要的作用：《Superbad》中的Evan、《Arrested Development》中的George Michael Bluth和今年打破记录的电影《Barbie》中的Allan。但同样重要的是，声名卓越的认证皮肤科医生和著名社交媒体人物——包括Hayley Kalil、Caleb Simpson和Bobbi Althoff，他们与Cera共同创作内容，引发了数百万粉丝的怀疑和猜测。除了强大的达人营销策略外，整个为期三周的活动还通过数字媒体、视频、社交媒体和CeraVe品牌渠道进行。这种战略合作，加上精心策划的社交营销和传播，帮助品牌受众能够让这个恶作剧变得宽容大度而且精彩纷呈。

"我们的首支超级碗广告不能一闪即逝。我们要让它成为一次难忘的护肤教育之旅。"高级副总裁兼专业销售和营销全球主管Tom Allison表示，"通过与Michael Cera、我们的达人合作伙伴和皮肤科医生的合作，我们有机会强化品牌传统和差异化优势，同时享受一路的乐趣。共同的名字让我们建立了货真价实而且充满乐趣的合作伙伴关系。他是这场恶作剧营销活动的完美主角：达人合作伙伴的理想搭档，我们皮肤科医生盟友的有力挑战者，为大揭秘做足了前戏。"

请访问本次营销活动网站，深入了解这一令人难忘的活动，并在此处查看广告。欲了解更多护肤技巧和产品信息，请访问CeraVe www.cerave.com并在Facebook、Instagram和Twitter关注我们。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com