善有善報 28歲小伙幫老人抬東西躲過燕郊大爆炸 【新唐人北京時間2024年03月23日訊】3月13日早上，河北三河市燕郊大爆炸，4層樓的東彬招待所幾乎被夷為平地。28歲的小伙兒就是這個招待所的住客。當天早上，他晨跑後回招待所時，被一個老太太叫住幫忙搬東西，正好錯過了大爆炸。網友紛紛表示：老太太可能菩薩化來的。 3月22日，28歲郭俊瑞對香港衛視講述了自己的神奇經歷。 視頻中郭俊瑞自訴，郭俊瑞原本在燕郊的一家工廠打工。爆炸的前一天，郭俊瑞因為工作太累辭職。3月13日凌晨12點30分，他帶著行李從工廠宿舍搬到了東彬酒店，到達酒店時，前台還有人正在開房。 郭俊瑞說，剛開始上二樓，感覺裡面不知有啥味，就上了3樓，老感覺好像不知道有啥味兒嗆鼻的，說不上來，就把窗戶關了。他也問老闆，老闆也說不知道啥味道。 後來早上六點的時候，他就出去了。郭俊瑞平時有跑步的習慣。當天早上他跑了十公里，回來時大約七點半（爆炸發生時間為7時54分），本來準備直接回酒店。這時路上一位拎東西的老阿姨突然叫住了。 「別看了小伙子，就是你，過來幫我抬一下，拿著奶和什麼東西，有點太沉，你幫我送回家吧！」 郭俊瑞問老太太「你家在哪裡，我給你送回去吧，就送到那個小區。要不然那個時候回去的7點三十幾快四十了。」 小伙子還說，當時他旁邊還有幾個年輕人，他還納悶兒「為什麼只找我啊」。 後來回去聽到爆炸，一下子明白了：「多虧那個老太太」！ 小伙子的神奇經歷在微博上也引發熱議，不少網友留言：「好人有好報」、「善有善報」、「行善積德」、「多做好事沒得錯」。 還有不少網友說：「老太太是觀音菩薩的化身」、「菩薩」、「老太太是神仙！」、「上天派來救命的」。 除了郭小伙兒，3月12日晚上剛到燕郊面試的山西人英先生也感嘆躲過了一劫。 英先生準備到燕郊的一家線塑廠打工，面試之後身分證被放在了廠子裡，他準備在事故點樓上的小旅店歇腳，但老闆讓他「12點之後才能入住」。 「因為要入職體檢，早上6點多我就出門去醫院了，8點回來之後才知道旅館塌了。我的隔壁住了很多人呢。」 周圍人都在感嘆英先生的幸運，英先生曾經是名消防員，自稱參與過天津濱海新區爆炸事故的救援。 （責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/22/a103864198.html