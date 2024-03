【新唐人快報】中共官媒用AI散播反美言論 【新唐人北京時間2024年03月23日訊】美國之音週五(3月22日)披露,中共官媒中國國際電視台(CGTN)利用人工智能(AI),在上星期日(3月17日)推出了一檔新動漫節目:《破碎的美國》(A Fractured America)。這是中共官媒首次公開使用AI動漫技術宣傳反美言論。 第一集名為「罷工不斷但真的有用嗎?」(American Workers in Tumult)。這一集聚焦的是所謂「美國近期的大型罷工」,聲稱要「探討其背後政治經濟結構性失衡的深層原因」。 節目稱:「超過45.3萬人站起來,手裡拿著標語。從喧鬧的城市街道到安靜的酒店大堂,各行各業的工人都在罷工。所有這些都反映出美國收入不平等和工人糾紛的加劇。」 但令人可笑的是,美國近期沒有出現所謂的45.3萬工人罷工。 第二集節目名叫「『吃人』的美國軍工複合體」(Unmasking the real threat: America’s military-industrial complex),抨擊美國國防部及其合同企業在全球大發戰爭財。 第三集則取名「美國夢還是美國幻影」(American Dream of