莫斯科恐襲後 中國人恐慌 留學生群賣防彈衣 【新唐人北京時間2024年03月24日訊】日前，俄羅斯首都莫斯科一座音樂廳發生恐怖襲擊，死亡人數已超過140人。當地的中國僑民非常恐慌，中國留學生微信群裡有人開始賣防彈衣，回國機票則暴漲。 莫斯科恐襲後 中國留學生「非必要不出門」 當地時間3月22日晚，莫斯科近郊一音樂廳發生恐怖襲擊事件。根據俄羅斯官方通報，截至目前，死亡人數已增至143人，11名涉案人員被捕，包括4名在音樂廳持槍無差別槍殺民眾的嫌疑人。 時代週報報導，26歲的中國留學生李遠平，他的俄羅斯朋友維克（音譯）是恐襲事件的目擊者，在音樂廳內目睹3個穿迷彩服的恐怖分子拿出自動步槍朝人群掃射。當時，維克下意識的趴在地上，槍聲一停就往樓下跑，慌亂中他和一些人在大樓的角落裡躲了很久。 李遠平收到維克的信息時正在出租車上，他2年前到莫斯科留學，住在市中心，上個月才剛去過發生恐襲的克洛庫斯城。 襲擊發生後，莫斯科的氣氛緊張起來了，各地的週末文化活動均被取消或暫停，博物館和圖書館關門停業，高校轉入遠程教學，街上的俄羅斯警察全副武裝，加強了檢查。 在中國留學生的圈子裡，恐懼的情緒正在蔓延。有人說，接下來先不出門了，不敢拿自己的命來賭，有人甚至賣起了防彈衣。 紅星新聞報導，恐襲發生時，在俄羅斯留學的陳姓學生表示正在音樂廳隔壁棟3樓的餐廳用餐，突然聽到一陣爆炸聲，然後所有人都開始往外跑，他跟著大家一起跑，起初並不知道發生什麼事情。 陳姓學生說，一開始爆炸聲音特別大，他開始以為是遭到無人機襲擊，但緊隨而來的是像鞭炮一樣的聲音不斷傳來，他聽到旁邊的人說「有人開槍了」。 多名中國留學生表示，恐襲發生以後，許多學校已經停課，他們都待在宿舍很少出門。 在莫斯科鮑曼大學留學的小林說，雖然他們學校還沒停課，但是莫斯科國立大學、俄羅斯人民友誼大學已經發布停課通知，具體恢復時間還不清楚。 「留學生群體現在情緒比較慌，因為俄羅斯近幾年都沒有發生過這種事情，許多人都是第一次遇到。」小林說，中國留學生現在都在宿舍待著，「非必要不出門」。 恐襲令中國參展商進退兩難 最近莫斯科正在舉辦一些貿易展覽，不少中國商人正在參展或準備參展。中國參展商程女士在事件發生後憂心忡忡：「事發地離我們只有幾公里，國內大部分參展商都是在25日坐飛機前往俄羅斯，但現在機場的消息並不明朗，這種情況肯定會對客戶有很大影響，展覽必然會少很多人。」 在社交平台上，不少還沒出發的展商正在四處詢問消息，猶豫是否要繼續前往。 有中國參展商透過社交媒體表示，為了3月27至29日在莫斯科紅寶石展館的展會，已經投入不少資金，團隊都已經抵達莫斯科，樣品也運到了當地。但在恐襲發生後，俄羅斯政府已通知展會取消。