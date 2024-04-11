白宮國宴日首相幽默致詞 天團YOASOBI也是座上賓 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮以國宴款待來訪的日本首相岸田文雄伉儷。岸田幽默致詞並援引科幻影集「星際爭霸戰」開場白表示，盼美日「不可動搖的關係」大膽航向前人未至之處。 美聯社報導，岸田舉杯致意時引述「星際爭霸戰」（Star Trek）招牌開場白說：「我提議以『大膽前進』（boldly go）一詞為一起航向美日關係新領域乾杯。」 在溫暖的春晚，拜登偕同第一夫人吉兒（Jill）在白宮北門廊（North Portico）迎接岸田和夫人裕子（Yuko）。走在紅地毯上的岸田夫人一襲飄逸的皇室藍禮服格外亮眼。 拜登夫人則是一襲藍寶石珠珠縫製的禮服，她將傍晚的白宮國家層（State Floor）點綴成她所謂的「春天生機盎然的花園」。 第一夫人吉兒在前一天的媒體預覽會上表示：「白宮著名的十字廳（Cross Hall）地板裝飾圖案將會讓近230名嘉賓有如漫步錦鯉池的感覺。錦鯉象徵著友誼、和平、幸運和毅力。」 與拜登和岸田夫婦同坐主桌的貴賓，包括美國前總統柯林頓夫婦（Clintons） 、男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro），以及日本人氣雙人組YOASOBI。 岸田在晚宴致詞時表示，「面對這麼多美國和日本重量級賓客，坦白說，我幾乎喘不過氣，說不出話來。」 81歲的拜登說，他和66歲的岸田都目睹了二戰時對立的美日在戰後數十年來締結穩固的關係。