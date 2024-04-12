元祖創辦人發起 首屆兩岸國標舞賽上海將登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張淑伶上海12日電）由台商張秀琬發起的首屆海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海舉行，台灣有100多人參加。這項活動的構想在去年雙城論壇時獲得台北市長蔣萬安的肯定，預計明年移師台北舉行。 「2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」活動有250餘名兩岸企業家、舞蹈愛好者及專業選手參與，同時邀集來自兩岸的專業評審和觀眾，現場預計有300餘人參與。 活動發起人、上海元祖夢果子股份有限公司董事長張秀琬今年71歲，從68歲開始學國標舞。她今天在此次活動的媒體說明會中說，自己往來兩岸經商30餘年，退休後想做一件有趣的事連結兩岸民間交流，因此籌劃這場「歡樂更甚於煙硝味」的聯誼賽。 據她了解，中國大陸的國標舞是30年前由台灣一群資深的國標舞老師引進，她希望這個聯誼賽能讓相關的交流平台發揮更好的作用。 張秀琬說，國標界不缺比賽，但往往煙硝味很強，為了爭取名次比賽完後「不是哭就是吵」。但這個聯誼賽重點是兩岸交流，重在參與，所以賽制上有所創新，共分4個組，包括企業家組、親子組、師生組、樂齡組。本次參加的最年長者為83歲的女性。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 去年8月在台北上海雙城論壇的活動中，張秀琬在「台北市政府與台商座談會」中當面跟蔣萬安提到舉辦兩岸國標舞賽的想法，蔣萬安表達支持，並表示可作為雙城論壇延續性的活動。 2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海浦東前灘香格里拉酒店舉行。活動由上海市台協與全國台企聯文體工委、兩岸交流工委會共同主辦，台北市體育總會國標舞協會等單位協辦。第二屆聯誼賽預計明年8月在台北小巨蛋舉行。（編輯：唐佩君）1130412