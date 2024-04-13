美中关系恶化副作用？美国年轻人留学中国意愿锐减

美中关系失衡已经早已不是新闻。但是美联社在星期六（4月13日）发表的一篇特稿中指出，令人意外的是，美中关系中的失衡居然已经从双边贸易蔓延到教育领域。 美国年轻人留学中国的意愿已经大大下降，目前在中国留学的美国学生一共仅有700人左右，而仅仅在10年前美国人留学中国意愿最高的时候，曾经有25,000人留学中国。 中国年轻人留学美国的意愿也大不如以前，不过目前在美国各大学留学的中国学生人数仍维持在将近30万人左右。 一位现年27岁的美国研究生斯蒂芬·加里特（Stephen Garrett）向美联社表示，他一直计划要去中国留学，但是开始是中国严厉的防疫封控措施让他难以启程，而现在他又有了其他方面的关切。 加里特表示，留学费用上涨是一个问题，但他更担心中国政府对学术自由的限制以及被困于中国的个人风险。而与加里特持同样想法的人可能还不在少数。 美联社指出，有些美国年轻人现在不愿前往中国留学还因为他们认为美中关系恶化以及因此导致他们未来就业机会或事业发展前景的暗淡。 而无论美国年轻人留学中国意愿锐减的原因是什么，美国官员和专家学者都认为美国年轻人失去在中国的生活体验以及实地了解美国这个强大对手的机会却相当可惜。 美联社指出，在美中目前几乎在任何重大问题上都难以达成共识的特殊时刻，两国官员却难能可贵地一致赞成需要采取更多的措施，鼓励美中两国间的学生交流。 “我不认为教育交流的环境还像过去那么友善，而且我认为双方都需要采取措施，”美联社引述美国国务院常务副国务卿柯尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）的话说。 美国国务院曾经因为担心中国当局的任意拘捕和无端限制美国人离境而警告美国公民“重新考虑”前往中国旅行的计划。坎贝尔承认，这也妨碍了美中学生交流计划的恢复，而美国国务院目前正在“积极考虑”放宽对中国的旅游警示。 北京方面也在为此作出自己的努力，重新恢复一些在疫情肆虐期间暂停的国际学生交流计划。中国国家主席习近平还邀请好几万美国高中生前往中国参访。 美国前总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）主政期间，曾在2009年发起一项10万美国人留学中国的计划，以求迅速增加美国学生留学中国的人数。不过当时的荣景现已不再。 根据中国教育部的数据，到了2012年，前往中国留学的美国学生已经增加到24,583人。根据美国国际教育研究所（Institute of International Education）所作的一份《门户开放》报告，前往中国选修学分课的美国大学学生人数在2011-2012学年达到峰值，共有14,887人。但是10年之后，这一人数已经急剧下降至211人。 美联社引述美国驻华大使尼克·伯恩斯（Nick