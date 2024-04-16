世界媒体看中国 德国总理访中国

德国是欧洲第一大经济体，中国是亚洲第一大、世界第二大经济体。在德国和中国经济增长都面临减速困扰之际，德国总理朔尔茨访问北京。德国和中国彼此互为最重要的贸易伙伴，但在两国关系的发展近年来随着中国的外交政策和国际局势的变化而面临一系列挑战。在贸易、人权和国际关系等问题上，德国是否会以更为坚定的姿态强调西方民主国家的立场受到关注。 在全球大形势下的德国与中国 中国是德国出口最重要的市场之一。近年来，随着中国经济的发展，德国也成为中国最重要的市场之一。德国总理朔尔茨此次访问中国的主要议题之一就是德中经贸关系的发展。 4月15日，路透社以《德国朔尔茨在中国：我们要公平的汽车市场但不要倾销》为题发表报道，概括了眼下德中两国的微妙复杂关系。报道说： “德国总理朔尔茨星期一访问中国时强调了开放和公平市场的主张，警告东道主中国不要倾销和生产过剩，同时呼吁欧盟不要出于保护主义的私利而采取行动。 “朔尔茨的中国之行由几位德国企业高管和三名政府内阁部长陪同。人们正在密切关注欧洲将如何针对它所认为的中国商品在其市场上倾销的情况调整其反应。 “这次为期三天的访问是自德国政府去年启动‘去风险’战略以避免将德国与世界第二大经济体绑得太紧以来，朔尔茨首次访华。 “伊朗周末向以色列发射了一系列无人机和导弹，引发了人们对更广泛地区冲突的担忧，这给这次访问蒙上了阴影。” “莫斯科入侵乌克兰两年后，朔尔茨计划向习近平主席询问中国对俄罗斯战时经济的支持，包括俄罗斯如何将中国提供的军民两用商品用于军事目的。 “德国政府和德国企业也对未来任何潜在的台湾冲突保持警惕。 “朔尔茨没有点名中国，但他表示小国不应该生活在对大国的恐惧之中，也不应该以武力改变边界。朔尔茨在上海对同济大学学生发表演时说：‘这些原则之一是我们不应该害怕我们的邻居。’他在演说中将全球价值观和国家间关系与睦邻关系相提并论。” 朔尔茨的这次访问特别有趣？ 4月13日，也就是在德国总理朔尔茨访问中国的前夕，在美国《外交政策》杂志网站刊登一篇有关这次访问的背景分析文章，其大标题是：《朔尔茨到中国进行一次可以说明问题的旅行》；副标题是：“欧洲正在向中国展示实力，但可能很快就会知道德国是否真地参与其中。” 文章说： “经过多年的温柔言说和小棒挥舞之后，欧盟开始在经济问题上对中国强硬起来。欧盟担心廉价中国产品的涌入可能会扼杀本土产业。现在最大的问题是，欧盟最大经济体德国是否完全支持欧洲更加自信的做法。 “这就是德国总理朔尔茨下星期的中国之行为什么特别有趣的原因。近年来，柏林对北京的政策变得更强硬。去年7月，朔尔茨政府出台了措辞强硬的中国战略，将重点转向去风险、多元化和减少对中国的依赖。 “但如果仅由朔尔茨一人决定，该战略可能从一开始就不会被公布。推动公布对中国的这种批评性新姿态的力量是朔尔茨的联盟伙伴之一绿党。朔尔茨本人仍保持谨慎态度，不愿对中国施加太大压力，部分原因是担心北京可能会对少数几家将自己的发展前景与中国市场挂钩的德国大公司进行报复。 “这是自朔尔茨2021 年上任以来时间最长的一次出访。朔尔茨将于 4