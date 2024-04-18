粉絲接機都狂讚IU素顏在發光！揭密IU世界巡迴演唱會必備保養清單，人生從此跟著走花路，原來是小棕瓶加乘膠原藍霜的威力！

剛結束H.E.R世界巡演臺北場演唱會的IU，台灣歌迷還在沉浸在感動中，雅詩蘭黛也正式宣布另一個好消息，深受全球喜愛的韓國歌手、詞曲創作人與演員IU李知恩，成為首位韓國籍雅詩蘭黛全球品牌大使，希望將她陽光、溫暖的魅力延續到世界各地。 by 花漾543- 2024/04/18 更新 IU旅行世界各地，行李中必備「雅詩蘭黛小棕瓶」，就像肌膚快充一般，能夠快速保濕、修護，帶給肌膚滿滿活力 剛發行第六張迷你專輯《The Winning》的IU，同時也在進行H.E.R世界巡演，剛結束臺北場演唱會的她，同時也成為「雅詩蘭黛2024全球品牌大使」，首支形象影片同時於本月釋出，讓全球Uaena（IU粉絲暱稱）為之興奮，也讓台灣粉絲將演唱會的感動延續下去。 「我非常開心能加入雅詩蘭黛！」IU首度分享她成為雅詩蘭黛全球品牌大使的興奮心情：「雅詩蘭黛是全球美容保養與美妝權威，由一位極具啟發的女性領導者創立，鼓舞全世界女性自信發光，追尋人生理想與無限可能！我非常榮幸成為雅詩蘭黛全球品牌大使的一員，也萬分期待展開一系列精彩旅程！」 M編拿到IU拍攝雅詩蘭黛形象影片的訪談內容，為你揭密她最愛的產品與她旅行時必備的保養TIPS。身為雅詩蘭黛全球品牌大使最愛哪一款產品？IU談到：「『小棕瓶！』從我年輕的時候就對小棕瓶印象深刻，甚至在知道雅詩蘭黛之前就已經知道它了。而我在試用之後，完全了解為什麼大家都愛小棕瓶，我想這就是雅詩蘭黛獻給肌膚最棒的禮物吧！」 哪一個保養品偷走了雅詩蘭黛全球品牌大使 IU的心？ 正在忙碌世界巡迴演唱會的IU，她習慣帶齊一切或是只帶必需品？，IU回答：「旅行中我通常只會帶最需要的東西！我對於身為打包專家感到自豪，我通常會花時間思考各種行李的必要性，避免帶太多並且謹慎評估，只打包最需要的東西。」 如果旅行只帶一種保養品，會是什麼？IU分享：「我絕對會帶這個『小棕瓶！』尤其長途飛行時，肌膚很容易乾燥缺水，小棕瓶很好吸收，使用方式也很簡單，很適合放在隨身包包中，隨時保養都很優雅時髦。」 解鎖IU的旅行獨家內幕 同場加映！最強修護膠原雙星，全新上市＃膠原藍霜「年輕無敵一夜修護膠原霜」，把握夜間修護青春關鍵，激升１０倍膠原力，同時鎖住珍貴膠原力，雙頰澎澎回彈超有感！ 研究指出台灣平均睡眠時數低於8小時，忙碌的工作與生活步調，即使躺在床上也捨不得睡覺。長時間睡眠不足，肌膚容易鬆垮粗糙，如何在睡眠不充足但隔天醒來依舊擁有澎彈美肌，激升肌膚自主修護力即是一大關鍵，身為夜貓族的M編私心大推雅詩蘭黛重磅鉅獻 「 膠原霜家族」 最新抗老新星「年輕無敵一夜修護膠原霜」#膠原藍霜！讓你熬夜追劇也不怕隔天肌膚暗沉鬆垮的神級乳霜。