柯佳嬿：每個階段都有它的美好，好好感受、經過它！夏天保養撇步不藏私公開

身為資生堂國際櫃的保養系列代言人，金鐘視后柯佳嬿在年初和資生堂一同前往曼谷，《美麗佳人》也應邀同行，「資生堂激抗痕系列」新品快閃店時隔兩個月也在台灣登場。 by Elina Chiang- 2024/04/18 更新 柯佳嬿：保養重要、心靈平衡也重要 過去柯佳嬿曾跟我們分享，之前剛過35歲時意識到自己「蛤已經35了怎麼這麼快？還沒準備好就到這個年紀了」，覺得跟以前想像中的大人有點落差，35歲好像不是這個樣子啊？有種風景還沒看夠就被時間推著往前的感覺。但她後來轉念一想，時間在往前這件事是不可逆的，大家的時間都往同一個方向去，那就是出生、長大和變老。 比起實際的年齡數字，她更追求的是身心內外平衡後所散發出的年輕氣息，面對即將到來的40代，柯佳嬿大笑說「很不爽」，不過其實內心並不會抗拒這件事，「每個階段都有它的美好，我覺得就好好的去經過它」，怎麼樣在時間前進的過程中讓身心靈更加健康、快樂，維持在適合當下的最佳狀態，才是柯佳嬿的重點。「可以健健康康的到處走、到處旅行，好好的吃吃喝喝很重要，接下來應該要想我還有什麼事想做？還有什麼事能做？健康、快樂地變老才是最重要的。」 重點式基礎保養 減少對肌膚負擔 提到保養他認為簡單的重點式保養最重要，「只要選對適合自己的保養品，重點式保養。不用複雜，我覺得過多的保養對肌膚也是種負擔。像自己肌膚偏乾為注重的就是保濕，她提到「保濕沒做好就會延伸出其他問題，像是紋路、粉刺等」，日常保養時喜歡清爽、好吸收的質地，再隨著膚況調整。 急救尋求專業 找出肌膚問題原因 平常忙拍戲、也常飛出國工作，肌膚難免會出現一點小狀況，平常除了保濕之外，柯佳嬿也提到自己很注重防曬，尤其是拍戲時很注重連戲，擦防曬、用帽子陽傘等等物理性防曬也很重要「不能三個月一開始跟後面膚色不一樣啊！觀眾會傻眼」她也提到自己皮膚如果有突發狀況，就會直接去看皮膚科醫生，尋求專業不只可以迅速解決問題，也可以找出原因「像是什麼成分會讓你過敏？解決之後才會知道怎麼調整保養品跟生活習慣。」睡眠也是維持好膚況很重要的一點，柯佳嬿笑說自己雖然在休息時會很放鬆，不會規定自己要早睡，但「一定不會太晚啦，而且要睡飽，如果可以的話真的不要犧牲睡眠，除了飲食，睡眠對身體造成的影響也很大。」 入夏保養調整 台灣夏天眾所皆知的潮濕悶熱，對肌膚也會有很大的影響，柯佳嬿分享自己的保養步驟雖然簡單，但同樣會因應季節做調整，尤其台灣夏天又濕又熱，連她都直呼「真的很討厭」，除了選擇比較清爽質地的保養品，水感的濕敷、面膜，也是柯佳嬿夏天很愛的保養方式，好比她出國都要隨身攜帶旅行版的「拉提神霜」資生堂激抗痕 亮采緊緻霜就分成滋潤版和輕盈版，夏天就會選擇輕盈版的產品使用。 2024想達成的事 在心靈層面上，柯佳嬿跟我們分享了讓大腦、心靈更清爽的秘訣，「現代資訊真的太爆炸了，接收太多，大腦心靈會很疲憊，我覺得要給自己時間遠離社群，自主篩選正面的訊息接收」，至於今年過了將近一半，演而優則唱的她也因為對文字的熱愛，斜槓成為作家，近期更積極籌備第三本書，希望能在年底前推出全新文字作品。