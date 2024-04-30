韓國愛豆安俞眞高級美光肌快學！CLIO小粉盒光澤水潤vs小黑盒柔霧無瑕，氣墊雙后製造宛若天生好皮！隨身袖珍版更要收，顏值持久不下線！

身為資深美妝編輯(宅女)Ｍ編的心中也有位IT女神「安俞眞」，不僅唱跳俱佳，精緻的五官搭配仙女氣質全都長在Ｍ編的審美之上，私下的風格可鹽可甜，尤其是安俞眞的妝容更是超越五星標竿，最近Ｍ編發現歐膩的妝容一改秋冬的冷調率性風格，轉換成清新自然到彷彿沒上妝的無瑕美肌LOOK，身為Ｍ編頭號IT，果然走在潮流前端，這正是韓妞正瘋狂ing的底妝大勢「Clean Makeup」，簡單來說，就像是宛如天生好皮的輕裸乾淨底妝，女神都喜愛的妝容，我們平凡人哪有不跟起來的道理，Ｍ編直接奉上輕裸底妝神品，想要多美多自然輕輕鬆鬆原地搞定！ by 花漾543 安俞眞以及眾多女神級韓星都很愛的「Clean Makeup」，看似天生好皮的輕裸乾淨底妝就是現正很火的妝容大勢，這種極簡淡妝最重要的是必須著重在乾淨度，透亮、服貼度高絕對是自然偽素顏裸妝感的大重點，過重的粉感讓整張臉看起來好平面，「Clean Makeup」不僅可以讓五官更加突出Ｎ倍，膚質更是寫上精緻高級感。 在眾多氣墊中Ｍ編真心推爆CLIO「Zoom in超持妝柔霧氣墊粉餅(小黑盒)」以及「玫瑰精萃亮采氣墊粉餅(小粉盒)」，早在一上市就已經手刀收還回購的理由，不僅是拍一拍即擁有春夏很夯的「Clean Makeup」妝容，臉蛋真的宛如換了一張好皮，不論妳是柔霧無瑕妝感派或是光澤水潤派，這兩款爆賣款明星氣墊，Ｍ編親自試用給妳看。 被譽為「濾鏡級神底妝」的#小黑盒「Zoom in超持妝柔霧氣墊粉餅」，72H超持妝X高效遮瑕，打造完勝無瑕肌！ 輕薄柔霧一拍封神的CLIO「Zoom In超持妝柔霧氣墊粉餅」，常常必須一整天趴趴走拍照跑活動不停歇的Ｍ編，#小黑盒讓精緻妝容隨時在線，Ｍ編直接秒抄捷徑成為顏值天才，立即解析能美到卸妝前都不易脫妝的#小黑盒到底厲害在哪裡！？關鍵正是氣墊裡的高度細緻遮瑕粉末能一秒讓粗大毛孔隱形，甚至Ｍ編臉上最在意的凹凸痘疤通通輕鬆遮蓋，修飾泛紅瑕疵，遮瑕效果宛如幫肌膚自動磨皮美肌， #小黑盒平滑拋光的效果，打造宛若媽生感好膚質。 對於這種霧感底妝，肌膚難吃妝超浮粉、上妝後肌膚看起來乾巴巴顯紋路，還會卡粉在細紋裡超級囧，以上Ｍ編說的這些問題通～通～都～沒～有！CLIO比我們更懂肌膚需要，#小黑盒完全顛覆身為乾肌Ｍ編對柔霧底妝的刻板印象，添加親膚玻尿酸成分，拍上肌膚同時在肌膚表層形成能夠幫助肌膚鎖水的超服貼薄膜，給肌膚滴水不漏的保濕呵護，粉質超服貼不乾澀脫妝，膚觸超級輕爽舒適一整天！ 「Zoom in超持妝柔霧氣墊粉餅」經過科研測試後可達72H超強持妝*，Ｍ編輯經過一整天穿脫口罩，肌膚摩擦無數次還能展現幾乎零脫妝狀態，看口罩內側直接見真章，近乎不沾染粉底hold妝實力太驚人。連敏弱肌都照顧到了，安心使用完全沒問題！拿起手機自拍Zoom in到極致，高解析下膚況依然細緻無瑕，擺脫拍照無濾鏡焦慮，極佳神隊友＃小黑盒在手，人人都能輕鬆化身行走濾鏡美肌！ *2022年6月委託P&K皮膚研究中心經18名成人實測72小時超持妝防沾染實驗測試