神韻路州梅泰里首演 觀眾：智慧與優雅並行

【新唐人北京時間2024年05月05日訊】2024年5月4日下午，美國神韻新世界藝術團在路易斯安那州梅泰里的傑斐遜表演藝術中心（Jefferson Performing Arts Center）進行首場演出。當地觀眾表示演出極盡優雅，巧妙融合動態天幕，情節感人至深，遠遠超出廣告的描述。 前海軍上尉、高級驗船師Geoffrey Bolton：「演出異常巧妙地融合動態天幕，令人讚歎。我花了一點時間才弄清楚，他們是如何讓現場真人的角色消失進入天幕的，表現得非常出色，非常智慧，讓你以為演員真的是跳入天幕中了。」 前客服主管Christine Peden：「這與我之前看過的演出不同，演出極其感人。」 Geoffrey Bolton：「演出極盡優雅，色彩絢麗，不僅符合廣告的描述，實際上遠遠超過廣告的描述，演出中每個人都準備得非常充分，動作異常精準。」 觀眾表示演出極盡優雅，現場井然有序，觀眾完全陶醉其中。 Geoffrey Bolton：「從演出伊始，現場的一切（井然有序），節目準時開始。」 Christine Peden：「演出非常美麗、優雅，極其優美。」「演出超凡脫俗，不是嗎？這（精神內涵）不是你可以觸摸到的東西，但你絕對可以感受到演員內在的神性。」 觀眾讚佩神韻致力於復興中國傳統文化，並透過藝術傳遞真相。 Geoffrey Bolton：「我非常喜愛演出，非常喜歡。雖然我有自己的宗教信仰，但我尊重每個人表達自由權利和能力。」 Geoffrey Bolton：「絕對地、由衷感佩（神韻使命），我們尊重珍視民眾、保護民眾的政府，這是政府的職責所在。政府絕不該欺壓百姓，讓百姓受苦，我們支持神韻所做的這一切。」