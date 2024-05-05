國際盆栽展休斯頓舉行 優雅多姿令人回味 【新唐人北京時間2024年05月05日訊】國際盆栽展上週末在休斯頓舉行，近百盆盆栽藝術形態各異，優雅多姿，不少盆栽都是幾十年的傑作。一起來看看。 由休斯頓盆栽協會主辦的2024年國際盆栽展，上週末在休斯頓Westchase Marriot萬豪大酒店舉行，吸引了來自世界不同地區的盆栽專家和愛好者。主辦方希望通過盆栽展覽，研討會等交流方式，提升盆栽藝術水平，同時也呈現德州盆栽特有的技術，以及樹的品種。 現場一百多個盆栽作品中，每一件都獨具特色，就像無聲的書畫，優雅寧靜，令人品味。 這盆是榮獲本次盆栽展金獎的作品，屬於玉葉的一種德州植物，它的葉子沒有纖維，完全充滿液體，手感柔軟，在自然環境中非常容易被摧毀。因此這種樹的培養和成長都有一定的難度。能夠長到枝繁葉茂，樹幹粗壯，要花費幾十年的時間。 這是來自加州的盆栽，這棵樹已有五百到六百年了，用來培養為盆栽，有4、50年，白色的部分是已經沒有生命的樹幹，但是頂部綠色的枝葉依然旺盛，盆栽代表生命的頑強和生生不息。要照顧這棵古老的樹，需要額外細心。 休斯頓華人盆景協會會長，休斯頓盆栽協會前副會長蔡和興博士，花了26年培育的德州榆樹盆栽，從剛開始的一節樹幹，長成如今的美妙型態。 樹枝的一小截就是一年，單單一根樹枝就要十幾年。在美國用榆樹做這樣的盆栽，為數很少，因為要能夠長成形，供人欣賞，最少要三十年。 在展出前，把樹葉去掉，也叫脫衣換景，便可以欣賞到令人驚嘆的枝條變化。而且在三週時間裡，樹會持續發芽，長出新葉，同一個盆景可以呈現不同季節的藝術之美。 盆栽是起源於中國的傳統藝術，取材於自然山林，通過人為的刻意栽培和修飾，創造出賦有詩情畫意的盆中美景，同時也陶冶人的性情。 新唐人電視台記者易永琦、大宇休斯頓報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/05/a103877393.html