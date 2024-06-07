【快報完整版】中產階級 中國最大焦慮群體 【新唐人北京時間2024年06月07日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間6月6日，星期四。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：加拿大安情局披露:中領館派留學生現場投票給董晗鵬；莫迪當選賴清德道賀 期待與台灣建立更緊密聯繫 ；中產階級成為中共經濟衰敗的最大焦慮群體；鑽石行業陷困境 中國是主因之一； 【加安情局：中領館派留學生現場投票給董晗鵬】 本週一（6月3日），加拿大國家安全與情報委員會（NSICOP）公布《大選外國干預特別報告》，詳細披露前自由黨華裔國會議員董晗鵬（Han Dong）當年大選提名過程中，中共各種具體干預手段。 報告依據是相關部門近4,000份文件，提到有官員當選後，主動協助外國政府。報告雖沒具體點名董，但用了一節內容，描述他如何在2019聯邦大選中，贏得多倫多當谷北（Don Valley North）選區自由黨提名的詳細過程。 報告揭示，加拿大安情局（CSIS）認為，中共對董晗鵬獲得黨內提名起到重要作用。中領館花錢雇巴士，將175至200名中國留學生運到提名投票現場，這些留學生並非選區居民，但持偽造身分證件進行投票。不僅如此，這些學生還通過肢體暴力威脅其他選民，散發支持董晗鵬的宣傳材料。 目前已轉為獨立議員的董晗鵬，一直未回應《大紀元時報》採訪請求。 幾週前，董在國會外國干預調查委員會上稱，對於當年這些違規行為，他完全不知情。他的說法是，提名活動中，他曾到校園宣傳，要求這些中國留學生登記為自由黨黨員，做義工支持他，雖不知道是否所有學生都投票支持他，但多數學生肯定是投票支持他。 此前委員會雖重點聽證了董的提名過程，但許多細節未浮出水面，如安情局關於中共在董獲黨內候選人提名上發揮關鍵作用的結論，到底多少中國留學生參與，是否有肢體暴力威脅其他選民等。 安情局在委員會聽證上公布的情報摘要，許多細節和當事人信息被抹去，用詞也模稜兩可，只提到這些中國留學生被提供偽造身分證件進行投票，並被中領館官員威脅如不投票支持董，學生簽證會被取消。 總理特魯多在委員會4月10日聽證會上的說法是，大選前有人向他通報了當谷北選區候選人提名涉嫌違規操作，但當時收到的通報內容，不足以推翻當時的提名結果。